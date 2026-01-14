Podwyżka dla milionów Polaków. Od lutego 2026 roku będą zarabiać więcej

W styczniu 2026 roku w Polsce wzrosła płaca minimalna

Wiele osób otrzyma pierwszą wypłatę po podwyżce dopiero w lutym

Podwyżka brutto wyniosła 140 zł, ale podwyżka "na rękę" będzie jednak niższa

Wyjaśniamy jakie kwoty trafią na podatek

Wzrost płacy minimalnej w 2026 roku. Najpóźniej wypłata trafi na twoje konto w lutym

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło z 4666 zł brutto do 4806 zł brutto. Za płacę minimalną pracuje w Polsce około 3 milionów pracowników.

To oznacza wzrost płacy minimalnej o 3 proc. (przy średniej inflacji w 2025 roku na poziomie 3,6 proc.). Obecnie płaca minimalna wynosi ponad połowę średniego wynagrodzenia w grudniu, które według GUS wynosiło 9078 zł brutto.

Najpóźniej płaca minimalna trafi na konta pracowników 10 lutego. Jednak mimo, że podwyżka wynosiła 140 zł brutto, to nie dostaną o tyle większej wypłaty!

Ile "na rękę" wyniesie podwyżka płacy minimalnej? Mniej niż 100 zł

Najpóźniej płaca minimalna trafi na konta pracowników 10 lutego. Jednak mimo, że podwyżka wynosiła 140 zł brutto, to nie dostaną o tyle większej wypłaty!

Jak wylicza Business Insider pracownik etatowy na umowie o pracę, który ukończył 26. rok życia (więc nie korzysta z ulgi PIT-0), oraz nie jest w PPK - po podwyżce płacy minimalnej otrzyma o 95 zł więcej, czyli około 3606 zł.

Gdzie więc znika pozostałe 45 zł? W podatkach i składkach. Od wyższej kwoty potrącane są też wyższe podatki - ubezpieczenie rentowe będzie wyższe o 2,10 zł (całkowita kwota składki to 72,09 zł); chorobowe o 3,43 zł (całkowita kwota składki to 117,75 zł); zdrowotne o 10,87 zł (całkowita kwota składki to 373,24 zł), a do tego dochodzi zaliczka na PIT wyższa o 15 zł (całkowita kwota podatku to 168 zł) oraz składka emerytalna wyższa o 13,67 zł (całkowita kwota składki to 469,07 zł).

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz