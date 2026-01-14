Podwyżka dla milionów Polaków. Od lutego 2026 roku będą zarabiać więcej

Od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce wzrosła, do 10 lutego osoby o najniższych zarobkach powinni dostać wypłatę skorygowaną już o podwyżkę. Wyjaśniamy na jaką kwotę "na rękę" mogą liczyć.

  • W styczniu 2026 roku w Polsce wzrosła płaca minimalna
  • Wiele osób otrzyma pierwszą wypłatę po podwyżce dopiero w lutym
  • Podwyżka brutto wyniosła 140 zł, ale podwyżka "na rękę" będzie jednak niższa
  • Wyjaśniamy jakie kwoty trafią na podatek

Wzrost płacy minimalnej w 2026 roku. Najpóźniej wypłata trafi na twoje konto w lutym

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło z 4666 zł brutto do 4806 zł brutto. Za płacę minimalną pracuje w Polsce około 3 milionów pracowników.

To oznacza wzrost płacy minimalnej o 3 proc. (przy średniej inflacji w 2025 roku na poziomie 3,6 proc.). Obecnie płaca minimalna wynosi ponad połowę średniego wynagrodzenia w grudniu, które według GUS wynosiło 9078 zł brutto. 

Najpóźniej płaca minimalna trafi na konta pracowników 10 lutego. Jednak mimo, że podwyżka wynosiła 140 zł brutto, to nie dostaną o tyle większej wypłaty! 

Ile "na rękę" wyniesie podwyżka płacy minimalnej? Mniej niż 100 zł

Jak wylicza Business Insider pracownik etatowy na umowie o pracę, który ukończył 26. rok życia (więc nie korzysta z ulgi PIT-0), oraz nie jest w PPK - po podwyżce płacy minimalnej otrzyma o 95 zł więcej, czyli około 3606 zł.

Gdzie więc znika pozostałe 45 zł? W podatkach i składkach. Od wyższej kwoty potrącane są też wyższe podatki - ubezpieczenie rentowe będzie wyższe o 2,10 zł (całkowita kwota składki to 72,09 zł); chorobowe o 3,43 zł (całkowita kwota składki to 117,75 zł); zdrowotne o 10,87 zł (całkowita kwota składki to 373,24 zł), a do tego dochodzi zaliczka na PIT wyższa o 15 zł (całkowita kwota podatku to 168 zł) oraz składka emerytalna wyższa o 13,67 zł (całkowita kwota składki to 469,07 zł).

