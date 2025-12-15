Brian Niccol ze Starbucks zarobił 95,8 mln dol., w tym 90,3 mln dol. w akcjach i premie za podpisanie umowy

Pakiety wynagrodzeń składają się z pensji podstawowej, akcji, opcji, premii gotówkowych oraz dodatkowych świadczeń

Na liście 30 prezesów znalazły się zarówno sieci handlowe jak Amazon, Walmart, Target, jak i restauracyjne McDonald's czy Domino's

Najniższe wynagrodzenie w zestawieniu otrzymał Ryan Cohen z GameStop – jedynie 268 tys. dol. na koszty ochrony osobistej

Ile zarabiają prezesi sieci handlowych – ranking pokazuje ogromne różnice

Zarobki prezesów sieci handlowych w USA wahają się od kilkuset tysięcy do prawie 100 milionów dolarów rocznie. Handel detaliczny to trudna branża z niskimi marżami zysków, ale ogromną skalą działania. Największe marki zatrudniają setki tysięcy ludzi i generują przychody liczone w miliardach.

Liderzy otrzymują ośmiocyfrowe pakiety wynagrodzeń za zarządzanie tak złożonymi strukturami. Spółki publiczne w USA mają obowiązek ujawniać wysokość wynagrodzeń kadry kierowniczej w corocznych dokumentach.

Wynagrodzenia CEO w detalu – z czego składają się pakiety

Pakiety wynagrodzeń dyrektorów generalnych w amerykańskich korporacjach mają złożoną strukturę. Składają się z kilku elementów. Podstawowa pensja to zazwyczaj najmniejsza część całości.

Główne składniki to nagrody akcyjne oraz opcje na akcje. Do tego dochodzą premie gotówkowe, czyli zachęty niekapitałowe. Firmy zapewniają też dodatkowe świadczenia. Wśród nich są dopłaty do kont emerytalnych, korzystanie z prywatnych samolotów czy ochrona osobista.

Brian Niccol ze Starbucks na szczycie – prawie 96 milionów dolarów

CEO Starbucks Brian Niccol zdecydowanie prowadzi w zestawieniu. Objął stanowisko we wrześniu 2024 roku. W pierwszym roku otrzymał pakiet wynagrodzeń przekraczający 95,8 miliona dolarów.

Na tę kwotę złożyły się wysokie premie za podpisanie kontraktu związane z odejściem z pracy w Chipotle. Wynagrodzenie obejmowało 61 tysięcy dolarów podstawy, 5 milionów premii oraz aż 90,3 miliona w akcjach. Dodatkowo firma pokryła koszty tymczasowego zakwaterowania, prywatnej ochrony i lotów firmowym samolotem.

Walmart, Target i Amazon – ile zarabiają szefowie gigantów handlu

Doug McMillon, odchodzący CEO Walmart, zarobił 27,4 miliona dolarów. Otrzymał 1,5 miliona podstawy, 20,4 miliona w akcjach oraz 4,4 miliona w zachętach niekapitałowych.

Brian Cornell z Target otrzymał 20,4 miliona dolarów. Jego pakiet składał się z 1,4 miliona podstawy, premii 785 tysięcy oraz 16,1 miliona w akcjach.

Andy Jassy z Amazon znalazł się w dolnej części zestawienia z wynagrodzeniem 1,6 miliona dolarów. To jednak tylko część obrazu – posiadał ponad 274 miliony dolarów w ograniczonych akcjach Amazon, które do końca roku nie zostały jeszcze nabyte.

Sieci restauracyjne w rankingu – od McDonald's po Domino's

CEO McDonald's Chris Kempczinski zarobił 18,2 miliona dolarów. Otrzymał po 7,5 miliona w akcjach i opcjach, 1,5 miliona podstawy oraz prawie 855 tysięcy w zachętach niekapitałowych.

Scott Boatwright z Chipotle otrzymał 19,1 miliona. David Gibbs z Yum Brands zarobił 24,7 miliona dolarów. Russell Weiner z Domino's Pizza dostał 8,9 miliona.

Joshua Kobza, CEO Restaurant Brands Inc. – właściciela Burger Kinga i Tim Hortons – zarobił 14,4 miliona dolarów.

Kobiety na stanowiskach CEO – wysokie wynagrodzenia bez różnicy płci

W zestawieniu znalazło się kilka kobiet na najwyższych stanowiskach. Laura Alber z Williams-Sonoma – właściciela West Elm i Pottery Barn – zarobiła prawie 27,7 miliona dolarów. To drugi wynik w całym rankingu.

Corie Barry z Best Buy otrzymała 16,1 miliona. Lauren Hobart z Dick's Sporting Goods zarobiła prawie 13 milionów. Barbara Rentler, była CEO Ross Stores, dostała 17 milionów dolarów.

Najniższe zarobki w rankingu – GameStop i ochrona osobista

Ryan Cohen z GameStop zamyka zestawienie. Jego pakiet wynagrodzenia składał się wyłącznie z kosztów ochrony osobistej w wysokości 268 tysięcy 553 dolarów. To jedyny przypadek w rankingu, gdzie CEO nie otrzymał standardowych elementów wynagrodzenia.

Drugie najniższe wynagrodzenie miał Andy Jassy z Amazon – 1,6 miliona dolarów. Na trzecim miejscu znalazł się Todd Vasos z Dollar General z kwotą 2,15 miliona.

Dodatkowe świadczenia – prywatne samoloty i ochrona

Firmy zapewniają swoim prezesom szereg dodatkowych świadczeń. Najpopularniejsze to dostęp do prywatnych samolotów. Uzasadnieniem są zazwyczaj względy bezpieczeństwa.

Doug McMillon z Walmart otrzymał około 275 tysięcy dolarów na osobiste korzystanie z firmowego samolotu. Brian Cornell z Target dostał dodatkowe 338 tysięcy na ten cel. Chris Kempczinski z McDonald's korzystał z samolotu za około 400 tysięcy dolarów rocznie.

Firmy pokrywają też koszty ochrony osobistej. Brian Niccol ze Starbucks otrzymał 127 tysięcy dolarów na prywatne usługi ochrony. Andy Jassy z Amazon dostał ponad 1,1 miliona na podróże i ochronę.

Ranking zarobków 30 CEO sieci handlowych i restauracyjnych

Zestawienie prezesów według wysokości wynagrodzenia:

Brian Niccol (Starbucks) – 95 800 000 $ Laura Alber (Williams-Sonoma) – 27 690 000 $ Doug McMillon (Walmart) – 27 410 000 $ David Gibbs (Yum Brands) – 24 710 000 $ Ernie Herrman (TJX Companies) – 23 480 000 $ Brian Cornell (Target) – 20 410 000 $ Marvin Ellison (Lowe's) – 20 160 000 $ Scott Boatwright (Chipotle) – 19 140 000 $ Chris Kempczinski (McDonald's) – 18 200 000 $ Barbara Rentler (Ross Stores) – 16 990 000 $ Corie Barry (Best Buy) – 16 150 000 $ Rodney McMullen (Kroger) – 15 630 000 $ Ted Decker (Home Depot) – 15 570 000 $ Vivek Sankaran (Albertsons) – 15 240 000 $ Joshua Kobza (Restaurant Brands Inc.) – 14 470 000 $ Bob Eddy (BJ's Wholesale Club) – 13 610 000 $ Lauren Hobart (Dick's Sporting Goods) – 12 920 000 $ Ron Vachris (Costco) – 12 300 000 $ Jack Sinclair (Sprouts Farmers Market) – 12 240 000 $ Hal Lawton (Tractor Supply Co) – 11 780 000 $ Darren Rebelez (Casey's General Stores) – 10 680 000 $ Philip Daniele (AutoZone) – 9 640 000 $ Russell Weiner (Domino's Pizza) – 8 940 000 $ William Stengel (Genuine Parts Company) – 7 720 000 $ Michael Creedon (Dollar Tree) – 7 600 000 $ Gerald Morgan (Texas Roadhouse) – 6 190 000 $ Brad Beckham (O'Reilly Automotive) – 2 830 000 $ Todd Vasos (Dollar General) – 2 150 000 $ Andy Jassy (Amazon) – 1 600 000 $ Ryan Cohen (GameStop) – 268 553 $