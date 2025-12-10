Unijni urzędnicy otrzymają ósmą podwyżkę od 2022 roku – tym razem o 3 proc., co dla niektórych oznacza wzrost nawet o 1000 euro miesięcznie

O ile wzrosną pensje urzędników UE w 2024 roku

Podwyżki z wyrównaniem wstecznym od 1 lipca objęły 67,4 tys. pracowników unijnych instytucji. Zgodnie z decyzją, wynagrodzenia wzrosną o 3 proc. To oznacza realne zwiększenie pensji o setki, a nawet tysiące euro miesięcznie.

Najniższe wynagrodzenie unijnego urzędnika wynosi obecnie 3754 euro miesięcznie, czyli około 15,9 tys. zł. Najwyższa stawka dla szeregowego pracownika to 25 986 euro, co daje prawie 110 tys. zł. Unijni komisarze zarabiają jeszcze więcej.

Ile zarabia Ursula von der Leyen i unijni komisarze

Pensja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen po najnowszej podwyżce wynosi 35 800 euro miesięcznie. To ponad 151 tys. zł. Jej wynagrodzenie wzrosło o około 1000 euro.

26 komisarzy europejskich otrzymuje dziś po 29 250 euro, czyli około 126 tys. zł miesięcznie. Ich pensje poszły w górę o 850 euro. Do tego dochodzą liczne dodatki nieopodatkowane, które mogą wynieść nawet 50 tys. euro rocznie – to ponad 211 tys. zł.

Dodatki i emerytury dla pracowników instytucji UE

System wynagrodzeń w Brukseli obejmuje nie tylko wysokie pensje zasadnicze. Unijni urzędnicy otrzymują szereg dodatkowych świadczeń, które znacząco podnoszą ich dochody.

Byli europarlamentarzyści – a może być ich nawet 30 tys. – dostają emerytury sięgające do 70 proc. ostatniej pensji. Emerytowani komisarze mogą liczyć na świadczenia przekraczające 20 tys. euro miesięcznie.

Porównanie zarobków: Bruksela vs kraje członkowskie

Różnice w wynagrodzeniach są uderzające. Polski poseł na Sejm otrzymuje podstawowe uposażenie w wysokości 13 500 zł brutto plus dietę poselską 4200 zł brutto. Łącznie daje to około 18 000 zł brutto, czyli niecałe 13 tys. zł netto.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zarabia około 31 000 euro miesięcznie, to 131 000 zł. To nadal mniej niż szefowa KE. Prezydent Francji Emmanuel Macron otrzymuje około 16 000 euro miesięcznie, czyli 67 000 zł. Polski prezydent Karol Nawrocki może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze i dodatki funkcyjne wynoszące około 30 tys. zł brutto, czyli 21 tys. zł netto.

Dynamika wzrostu płac w instytucjach UE

Od 2022 roku pensje pracowników unijnych struktur wzrosły o 22,8 proc. To ósma podwyżka w ciągu trzech lat. Taka dynamika znacznie przewyższa wzrost wynagrodzeń w większości krajów członkowskich.

Szeregowy urzędnik w Brukseli może zarabiać wielokrotnie więcej niż głowy państw w krajach Unii Europejskiej. Nic dziwnego, że praca w instytucjach europejskich pozostaje niezwykle atrakcyjna dla polityków i urzędników z całej Europy.

