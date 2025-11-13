Średnie roczne skorygowane wynagrodzenie w UE wzrosło o 5,2% do 39,8 tys. euro.

Polska odnotowała jeden z najszybszych wzrostów wynagrodzeń w UE, na poziomie 16,6%.

Najwyższe średnie roczne wynagrodzenie w UE odnotowano w Luksemburgu (83 tys. euro).

W ciągu dekady wynagrodzenia najszybciej rosły w Rumunii, na Litwie i w Bułgarii.

Polacy bogatsi niż kiedykolwiek? Zaskakujący skok płac w Polsce na tle Europy!

Średnie roczne skorygowane wynagrodzenie w UE w 2024 roku (najnowsze dane) wzrosło o 5,2% do 39,8 tys. euro (ok. 168 tys. zł). W liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost z 37 840 euro w 2023 roku do 39 808 euro w roku 2024.

Aż w 16 państwach członkowskich wspólnoty wzrost wynagrodzeń był znacznie szybszy niż unijna średnia, a w czołówce tej grupy znalazła się Polska ze wzrostem na poziomie 16,6 proc. W ciągu dekady wynagrodzenia najszybciej rosły w Rumunii, na Litwie i w Bułgarii.

Jak wyjaśnia portal Forsal, roczne wynagrodzenie, po przeliczeniu na ekwiwalent pełnego etatu, jest wskaźnikiem pokazującym średni roczny dochód pracownika. Wskaźnik został skorygowany tak, jakby dana osoba pracowała w pełnym wymiarze godzin przez cały rok. Takie podejście pozwala na bardziej miarodajne porównania między krajami, eliminując wpływ różnic w strukturze zatrudnienia i czasie pracy.

Polska poniżej średniej zarobków, ale goni Europę

Z państwo UE, to Luksemburg może pochwalić się najwyższą średnią roczną pensją skorygowaną o pełny etat. Tamtejsi pracownicy zarobili średnio niemal 83 tys. euro (ok. 351 tys. zł). Kolejne miejsca na podium zajmują Dania (71,6 tys. euro - ok. 303 tys. zł), Irlandia (61,1 tys. euro - ok. 258 tys. zł) oraz Belgia (59,6 tys. euro - ok. 252 tys. zł). W czołówce znalazły się również Austria (58,6 tys. euro - ok. 248 tys. zł) i Niemcy (prawie 53,8 tys. euro - ok. 228 tys. zł).

W ubiegłym roku w Polsce średnie roczne wynagrodzenie brutto kształtowało się na poziomie około 21,25 tys. euro (ok. 90 tys. zł). To plasuje nas na szóstym miejscu od końca w całej Unii Europejskiej. Do średniej unijnej wciąż sporo nam brakuje, bo aż 18,5 tys. euro.

Polska liderem wzrostu płac w UE. Tylko w jednym kraju rosły szybciej

Średnie wynagrodzenie rok do roku najszybciej rosło w Rumunii (o 16,7%). Tuż za nią uplasowała się Polska. W 2023 roku średnie wynagrodzenie przeliczone na pełny etat w naszym kraju wynosiło 18,2 tys. euro (ok. 77 tys. zł), co oznacza, że roczny wzrost wyniósł aż 16,6%. To jeden z najwyższych wyników w całej Unii Europejskiej!

Jak podaje Forsal, analizując z ostatniej dekady, wyraźnie widać, że wynagrodzenia najszybciej rosły w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Liderem jest Rumunia (wzrost o 209,9%), a za nią plasują się Litwa (184,9%) i Bułgaria (155,4%). Od 2014 roku wynagrodzenia w Polsce rosły w tempie 96,2%, co jest siódmym największym wzrostem w całej UE.

