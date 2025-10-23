Amazon rekrutuje 8500 pracowników tymczasowych w Polsce, oferując 36,2 zł/godz. brutto i 2000 zł jednorazowego świadczenia.

Podwyższono stawki dla stałych pracowników (do 39,1 zł/godz. brutto) i zapewniono szkolenia, otwierając drzwi dla osób bez doświadczenia.

Firma oferuje bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i edukacji (do 8,2 tys. zł rocznie).

Najwięcej ofert pracy znajdziesz w Poznaniu, Wrocławiu i na Śląsku, co świadczy o znaczących inwestycjach Amazona w Polsce.

Amazon szuka pracowników

Koniec roku zapowiada się wyjątkowo intensywnie na rynku pracy, szczególnie w sektorze e-commerce. Choć prognozy zatrudnienia nie są najlepsze, wiele firm – w tym Amazon – planuje zwiększyć liczbę pracowników tymczasowych. Gigant handlu internetowego ogłosił, że w najbliższych tygodniach przyjmie 8500 osób do pracy w centrach logistycznych w całym kraju.

Nowi zatrudnieni w Amazonie mogą liczyć na 36,2 zł brutto za godzinę wraz z dodatkiem za obecność w pracy zgodnie z grafikiem.

Nowe stawki i premie dla pracowników Amazon

Firma ogłosiła również podwyżki dla osób zatrudnionych bezpośrednio przez Amazon. Wynagrodzenie godzinowe wynosi od 36,2 zł do 39,1 zł brutto, w zależności od stażu pracy. Najwyższe stawki przewidziano dla osób z ponad dwuletnim doświadczeniem w firmie. Dodatkowo każdy zatrudniony w szczycie sezonu otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 2 tys. zł.

Szkolenia, benefity i wsparcie dla pracowników

Amazon oferuje rozbudowany pakiet benefitów: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie posiłków i darmowy transport na wybranych trasach. Firma prowadzi też program „Postaw na swój rozwój”, w ramach którego zwiększono dofinansowanie edukacyjne z 6,5 tys. zł do 8,2 tys. zł rocznie.

Pracownicy mogą szkolić się w kierunkach takich jak analiza danych, programowanie, projektowanie UI/UX czy mechatronika. Amazon prowadzi również program zatrudniania osób z niepełnosprawnościami – obecnie pracuje tam 160 osób niesłyszących i niedosłyszących, a firma planuje zatrudnić kolejne 60.

Najwięcej ofert w Poznaniu, Wrocławiu i na Śląsku

Rekrutacja prowadzona jest we wszystkich centrach dystrybucji Amazon. Najwięcej miejsc – 2300 – czeka w Sadach pod Poznaniem, kolejne 2500 w Bielanach Wrocławskich, a ponad 2600 w Sosnowcu, Gliwicach i Gorzyczkach.

Amazon działa w Polsce od 2014 roku. Do tej pory zainwestował w naszym kraju ponad 30 mld zł, tworząc łącznie około 70 tys. miejsc pracy, w tym w jednostkach Amazon Web Services i Centrach Rozwoju Technologii.

