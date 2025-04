Waloryzacja dodatków do emerytur

Mamy najnowszy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków do emerytur i rent. Można go wyliczyć na podstawie danych dotyczących inflacji i podwyżek wynagrodzeń podawanych przez Główny Urząd Statystyczny. Na podstawie najnowszych, oficjalnych danych inflacyjnych podanych przez GUS, można oszacować wskaźnik waloryzacji dodatków dla emerytów z ZUS na poziomie 5,47 proc. Oznacza, to że rządowa marcowa roczna waloryzacja 5,5 proc. była dosłownie na styk. Jednak dopiero miną pierwszy kwartał 2025 roku. Jeśli inflacja lub wzrost płac przyspieszą, to sytuacja seniorów wówczas się pogorszy.

Przy uwzględnieniu waloryzacji świadczeń dla seniorów na poziomie 5,47 proc. najbardziej mógłby wzrosnąć dodatek do renty inwalidy wojennego, który to obecnie obowiązującej od 1 marca 2025 roku kwoty 1333,24 zł wzrósłby do kwoty do 1406,19 zł. Najmniej mogłoby wzrosnąć świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku mamy widełki wzrostu od 0,96 zł do 19,05 zł. Większość dodatków do emerytur od marca 2025 wynosi 348,22 zł. Takiej wysokości są m.in. takie dodatki jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie. I przy waloryzacji na poziomie 5,47 proc. wrosłyby one o kwotę 19,05 zł miesięcznie. Waloryzację wszystkich dodatków prezentujemy w GALERII prezentowanej w górnej części artykułu.

Po co waloryzacja dodatków emeryckich

Waloryzacja dodatków do emerytur ma na celu utrzymanie realnej wartości tych świadczeń w czasie, pomimo inflacji i wzrostu cen. Innymi słowy, chodzi o to, aby emeryci i renciści mogli za te dodatki kupić mniej więcej tyle samo dóbr i usług, co w momencie ich przyznania.

