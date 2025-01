Podwyżka zasiłku pogrzebowego potwierdzona! Rząd Tuska ustalił zasady

Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy

Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) dotyczący podniesienia od 1 stycznia 2026 r. zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł został w końcu zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Przypomnijmy, że projekt ustawy został przedstawiony wiosną 2024 roku. W końcu został przyjęty do realizacji. Jak podkreśla "Puls Biznesu", opóźnienie wynika z niechętnego stanowiska MF, które opierało się podwyżce zasiłku. Obecnie już się nie sprzeciwia, choć nie popiera jego corocznej waloryzacji, czyli automatycznego podnoszenia go w zależności od wzrostu cen usług pogrzebowych.

Ministerstwo Finansów w swoim stanowisku podkreśla, że "nie zgłasza uwag do podniesienia wysokości zasiłku pogrzebowego do kwoty 7 tys. zł. Ministerstwo Finansów nadal nie wyraża zgody na coroczny wzrost kwoty zasiłku pogrzebowego. Jako główną wytyczną do podjęcia decyzji w tym zakresie należy wskazać stan finansów publicznych”. Resort finansów wyliczył, że planowany wzrost zasiłku do 7 tys. zł kosztowałby państwo (ZUS) około 1,5 mld zł rocznie w pierwszych kilku latach. Na przestrzeni 10 lat może to być kwota przekraczająca 17 mld zł.

Początkowo zasiłek miał być waloryzowany o wskaźnik oparty na inflacji i rzeczywistych cennikach firm pogrzebowych, które systematycznie podnoszą opłaty związane ze świadczonymi przez siebie usługami. Jednak ostatecznie ustalono, że waloryzacja zasiłku pogrzebowego będzie możliwa tylko wtedy, gdy skumulowana inflacja wzrośnie powyżej 5 proc.

Zasiłek pogrzebowy od 4 do 7 tys. zł

"Puls Biznesu" zaznacza, że branża pogrzebowa postuluje odejście od ryczałtowej kwoty zasiłku pogrzebowego i ustalanie jego wysokości na podstawie rzeczywistych kosztów pogrzebu. Instytut Branży Pogrzebowej i Cmentarnej (IBPiC) zaproponował więc poprawkę do projektu. Sprowadza się ona do rezygnacji z ryczałtowej (stałej) kwoty zasiłku na rzecz zwrotu udokumentowanych kosztów pogrzebu maksymalnie do 7 tys. zł. Jeżeli koszty pogrzebu wyniosą mniej niż 7 tys. zł, to świadczenie byłoby wypłacone w wysokości realnie poniesionych kosztów. Ponadto IBPiC sugeruje rządowi ujednolicenie zasad wypłaty zasiłku pogrzebowego dla wszystkich osób pokrywających koszt pochówku. „Aktualnie organy rentowe muszą ustalać stopień pokrewieństwa zmarłego z osobami ubiegającymi się o zasiłek pogrzebowy, co powoduje znaczne wydłużenie okresu wypłaty zasiłku” — czytamy w piśmie Dariusza Dutkiewicza, dyrektora IBPiC, do MRPiPS.

Tymczasem szacuje się, że już koszt pogrzebu mieści się co najmniej w granicach 8-10 tys. zł, a w dużych miastach może być znacznie wyższy. Obecna wysokość zasiłku pogrzebowego obowiązuje od 2011 r. i od tego czasu nie była podnoszona.

Autor: