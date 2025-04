Rewolucja w Lidlu! To czeka klientów w każdym sklepie sieci w Polsce

Deklaracje rządu i PKP Intercity: podwyżka niemal pewna

Podwyżka cen PKP Intercity coraz bardziej realna. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podkreślił, że ceny biletów nie były zmieniane od 2015 roku. – "Sytuacja jest niekomfortowa, ale trzeba takie decyzje podejmować" – zaznaczył. Zapewnił jednak, że nie będzie to podwyżka drastyczna.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski również potwierdził potrzebę zmian, wskazując, że „taryfy nie były zmieniane od 10 lat”. Oznacza to, że decyzja o wzroście cen biletów – choć jeszcze formalnie nie ogłoszona – wydaje się niemal przesądzona.

Dlaczego bilety mają zdrożeć?

Jednym z głównych powodów jest nierówna konkurencja między przewoźnikami. Na trasach do 100 km bilety PKP Intercity są znacznie tańsze niż u przewoźników regionalnych. – Nie jest to zdrowa sytuacja – ocenił Malinowski. Malepszak dodaje, że różnice sięgają nawet 30 proc., co wpływa na preferencje pasażerów.

Pasażerowie coraz częściej wybierają PKP Intercity także na krótkich trasach. Wiceminister zaznaczył, że wśród 20 relacji z największym wzrostem liczby podróżnych dominują te poniżej 70 km. – Jeśli jesteśmy tańsi i oferujemy częstsze połączenia, pasażerowie wybierają nas – dodał.

Samorządy alarmują resort infrastruktury i apelują o rozwiązanie problemu konkurencji. Przewoźnicy regionalni tracą pasażerów, a ich sytuacja finansowa pogarsza się. Dlatego również oni popierają zmianę taryf Intercity.

Co dalej z pasażerami? Liczby i zmiany w ofercie PKP Intercity

Zainteresowanie przejazdami koleją jednak nie maleje. W pierwszym kwartale 2025 roku z usług PKP Intercity skorzystało aż 18,5 mln pasażerów, co oznacza 10-procentowy wzrost rok do roku. Prezes Malinowski wskazuje m.in. na lepsze wykorzystanie taboru i zwiększenie liczby połączeń – od grudnia aż o 51 więcej.

Podobna podwyżka miała miejsce w 2023 roku, ale została cofnięta po fali krytyki społecznej – wówczas rząd przekazał PKP 580 mln zł, by pokryć rosnące koszty działalności. Tym razem jednak wszystko wskazuje na to, że zmiany będą trwalsze.

