Podwyżki dla nauczycieli i budżetówki 2024. O ile wzrosną pensje? Terminy podwyżek

Kiedy podwyżki dla nauczycieli i budżetówki?

Donald Tusk zapowiedział, że "jeśli będzie trzeba, to zapłacimy wstecz". Z racji na to, że nauczyciele i pracownicy budżetówki nie dostaną w styczniu pieniędzy po obiecanych podwyżkach (bo ustawa nie została uchwalona), to w przeciągu 3 miesięcy od uchwalenia ustawy, mogą szykować się na rekordowe pensje w związku z wyrównaniem. Zakładając oczywiście, że ustawa okołobudżetowa zostanie uchwalona do końca roku, a z racji na posiedzenia Sejmu w styczniu (10, 11, 12, 24, 25 i 26 stycznia) można przypuszczać, że do końca pierwszego miesiąca roku projekt przejdzie wszystkie kroki legislacyjne.

Nauczyciele pensje dostają z reguły w pierwszym dniu miesiąca, a z racji, że 1 stycznia jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno trafić do nich 2 stycznia. Wszystko wskazuje więc na to, że styczniowe wypłaty nie będą jeszcze obejmowały podwyżek. Najprawdopodobniej wyższą pensję dostaną dopiero 1 lutego wraz z wyrównaniem za 1 stycznia.

Terminy wypłat w budżetówce są zależne od instytucji, więc osoby, które np. dostają wypłatę ostatniego dnia miesiąca, mają szansę na otrzymanie takowej już po podwyżce. Jeśli nie, zgodnie z obietnicą premiera mają dostać wyrównanie. "Fakt" podaje, że mundurówka może liczyć na podwyżki dopiero od 1 marca.

Ile wyniosą podwyżki dla nauczycieli i budżetówki?

Pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 30 proc., jak wynika z danych podanych przez edukacji wynagrodzenie zasadnicze, czyli bez dodatków i nadgodzin ma wynosić w 2024 roku:

nauczyciel początkujący 4797 zł brutto (ok. 3600 zł netto)

4797 zł brutto (ok. 3600 zł netto) nauczyciel mianowany 5057 zł brutto (ok. 3777 zł netto)

5057 zł brutto (ok. 3777 zł netto) nauczyciel dyplomowany 5915 zł brutto (ok. 4363 zł netto)

Podwyżki dla budżetówki mają dotyczyć m.in. pracowników ZUS, czy KRUS oraz pracowników ministerstw (poza prezydentem, premierem, ministrami i parlamentarzystami). W górę pójdzie kwota bazowa, od której zależne są wynagrodzenia w mundurówce do 2088,77 zł.

