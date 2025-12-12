Podwyżki dla nauczycieli potwierdzone. Od 1 stycznia wyższe wynagrodzenie

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2025-12-12 4:03

Czy nauczyciele mogą liczyć na znaczące podwyżki w 2026 roku? Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2026, wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć o 3%. Ta propozycja, choć jest waloryzacją, budzi kontrowersje w środowisku oświatowym, które oczekuje znacznie większych zmian.

Łysiejący nauczyciel w okularach pochyla się nad uczniami, tłumacząc zagadnienie przy biurku. Zapewnienia o 3% podwyżkach budzą niezadowolenie środowiska, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Max Fischer Łysiejący nauczyciel w okularach pochyla się nad uczniami, tłumacząc zagadnienie przy biurku. Zapewnienia o 3% podwyżkach budzą niezadowolenie środowiska, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli

W projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwota bazowa dla nauczycieli ma wynieść 5 597,86 zł. Oznacza to wzrost o 163,04 zł (3%) w stosunku do obecnej kwoty bazowej wynoszącej 5 434,82 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) planuje opublikować szczegóły nowego rozporządzenia płacowego na początku przyszłego roku, jednak już teraz można prognozować minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

Szacuje się, że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną w 2026 roku od 155 do 186 złotych brutto. Oznacza to, że:

  • nauczyciel początkujący może liczyć na około 5 308 zł brutto (wzrost o 119 zł),
  • nauczyciel mianowany – około 5 469 zł brutto (wzrost o 159 zł),
  • nauczyciel dyplomowany – około 6 397 zł brutto (wzrost o 186 zł).

Warto zaznaczyć, że wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli początkujących zostanie skorygowany dodatkowym wskaźnikiem (2,308%), aby zapewnić im 3% wzrost wynagrodzenia średniego, podobnie jak w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2026 roku

Zgodnie z projektem budżetu na 2026 rok, średnie wynagrodzenia nauczycieli będą kształtować się następująco:

  • nauczyciel początkujący: 6 872,47 zł (kwota skorygowana dodatkowym wskaźnikiem),
  • nauczyciel mianowany: 8 060,92 zł.
  • nauczyciel dyplomowany: 10 300,06 zł.

Należy pamiętać, że "średnie wynagrodzenie" nie jest równoznaczne z pensją, którą nauczyciel faktycznie otrzymuje. Jest to wskaźnik służący do analizy wydatków na wynagrodzenia i skalkulowania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Polecany artykuł:

Tyle od 1 września zarabia nauczyciel i woźny w szkole. Szokujące różnice

Niezadowolenie środowiska nauczycielskiego

Proponowane 3% podwyżki spotkały się z ostrą krytyką ze strony związków zawodowych. Podkreślają one, że nie jest to realna podwyżka, a jedynie waloryzacja o prognozowany wskaźnik inflacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) domaga się znacznie większych podwyżek – 10% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego oraz powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Ministerstwo Edukacji Narodowej argumentuje, że od 2023 do 2026 roku pensje nauczycieli wzrosły o ponad 40%, co obejmuje wszystkich nauczycieli. Wiceministra edukacji, Katarzyna Lubnauer, potwierdziła, że na 2026 rok przewidywane są trzyprocentowe podwyżki dla całej budżetówki i zaznaczyła, że na większe podwyżki "nie ma przestrzeni". MEN planuje wprowadzić system automatycznych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, a nowa ustawa o Karcie Nauczyciela ma uwzględnić postulaty środowiska.

QUIZ PRL. Nauczyciele w PRL
Pytanie 1 z 10
1. Panie od pierwszaków faworyzowały kilka osób (głównie dziewczynek), ponieważ:
Quiz: Nauczyciele w PRL
Nauczyciel postrzegany jest jak „wyrobnik”?
Zwrot Akcji
Po latach pracy Renata odeszła ze szkoły. "Straciliśmy w oczach społeczeństwa" | ZWROT AKCJI
Zwrot Akcji
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODWYŻKI DLA NAUCZYCIELI