Podwyżki w skarbówce. Wyższe pensje i dodatki dla pracowników KAS i celników. Ile będą zarabiać

Podwyżki płac w skarbówce zostały przewidziane w programie "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025" będącym kontynuacją analogicznego programu realizowanego w latach 2020-2022. Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej dzielą się na trzy grupy: należących do korpusu służby cywilnej (ok. 49 tys. pracowników), funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (ok. 10 tys. pracowników) oraz spoza korpusu służby cywilnej (ok. 1,1 tys. pracowników).

Ministerstwo Finansów na prośbę redakcji portalu Business Insider poinformowało jaka będzie wysokość podwyżek. W 2023 r. wzrost wynagrodzeń i uposażeń wyniesie przeciętnie na etat:

Korpus służby cywilnej - 759,60 zł

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej - 699,60 zł

Pracownicy na stanowiskach niemnożnikowych - 500 zł

Średnie wynagrodzenie w KAS

Jak informuje Ministerstwo Finansów cytowane przez "BI" w 2022 r. średnie wynagrodzenie/uposażenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (korpus służby cywilnej i pracownicy na stanowiskach niemnożnikowych) oraz nagrodą roczną (funkcjonariusze) w jednostkach terenowych Krajowej Administracji Skarbowej wynosiło:

Pracownicy w korpusie służby cywilnej - 7491,14 zł brutto

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej - 6939,55 zł brutto

Pracownicy na stanowiskach niemnożnikowych - 5687,29 zł brutto

Do podanych wyżej kwot doliczone zostaną podwyżki - ponad 10 proc. dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz ok. 8,8 proc. dla pracowników na stanowiskach niemnożnikowych.

Nowe dodatki dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej

Program zakłada również wprowadzenie nowych dodatków:

dodatek stołeczny - wyniesie przeciętnie ok. 500 zł miesięcznie dla każdego pracownika/ funkcjonariusza

- wyniesie przeciętnie ok. dla każdego pracownika/ funkcjonariusza dodatek o charakterze mentorskim - ma wynieść ok. 500 zł miesięcznie dla pracownika/ funkcjonariusza objętego programem mentoringu, pełniącego funkcję mentora lub opiekuna

Podwyżki w KAS. Kolejne w 2024 i 2025 roku

Jak podkreśla portal Business Insider, program modernizacji KAS przewiduje też podwyżki w 2024 r. i 2025 r. Wynagrodzenia i uposażenia mają wzrosnąć miesięcznie o:

Pracownicy z korpusu służby cywilnej - 559,60 zł

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej - 499,60 zł

Pracownicy na stanowiskach niemnożnikowych - 300 zł

