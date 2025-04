Co trzeci Polak zna kogoś, kto przez święta popadł w długi. Co z tym zrobić?

Pogrzeb papieża Franciszka zapowiadany jest między 23 a 25 kwietnia 2025 r. Pojawiły się jednak informacje, że ceremonia może odbyć się w sobotę 26 kwietnia. Do Rzymu mają przybyć setki tysięcy pielgrzymów z całego świata. To wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu duchowym i symbolicznym, ale też logistycznym — ogromny napływ gości oznacza wyzwania dla lokalnej infrastruktury, szczególnie hoteli.

Ceny hoteli w Rzymie: wzrost o 400 procent

Ceny noclegów w Rzymie, zwłaszcza w pobliżu Watykanu, wzrosły niemal natychmiast po ogłoszeniu śmierci papieża Franciszka. Na popularnych platformach rezerwacyjnych, takich jak Booking.com, zaobserwowano podwyżki sięgające nawet 400 procent w zaledwie kilka godzin.

Redakcja Fakt.pl przeanalizowała dostępność noclegów w terminie od 21 do 24 kwietnia – tuż przed planowanym pogrzebem. Jeden z hoteli o średnim standardzie, oceniony na 6,7/10, oferował pokój dwuosobowy dla dwóch osób w cenie 2 131 zł za trzy noce. Jednak już po przejściu do płatności system automatycznie zmienił ofertę: nowa cena wyniosła 5 313 zł za nocleg w dwóch pokojach jednoosobowych. Łączny koszt pobytu skoczył do 10 626 zł.

To ważna lekcja dla turystów i pielgrzymów – zanim klikniesz „Rezerwuj”, warto odświeżyć stronę i upewnić się, że cena nie zmieniła się w ostatnich sekundach. Jak pokazuje przykład z Rzymu, różnica może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

To nie pierwszy raz – Londyn, Gdynia, inne przypadki

Podobne skoki cen zdarzały się już wcześniej. W 2022 roku, po śmierci królowej Elżbiety II, ceny hoteli w Londynie sięgały absurdalnych poziomów. W Polsce — podczas festiwalu Open’er w Gdyni — apartamenty potrafią drożeć z 400 zł do 2000 zł za noc.

Dlatego planując udział w tego typu wydarzeniach, warto rezerwować noclegi z wyprzedzeniem i monitorować ceny na bieżąco. Czasem nawet kilka minut zwłoki może oznaczać wzrost kosztu o setki, a nawet tysiące złotych.

Gdzie zostanie pochowany papież Franciszek? Miał nietypowe życzenie, które zaskoczyło wiernych