Pokolenie Z. Bez doświadczenia chcą gigantycznych pensji

Badanie to wykazało, że niemal połowa Polaków wskazuje, że ich pensja marzeń nie przekracza 7 tys. zł miesięcznie, a co trzeci respondent marzy o zarabianiu mniej więcej średniej krajowej.

Analiza wyników sondażu pozwoliła zobaczyć, jak kształtują się oczekiwania płacowe w zależności od wieku pracowników. Według najnowszych danych GUS, średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosła 7768 zł brutto, co oznaczało wzrost o 12,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Najmłodsza grupa respondentów, czyli osoby w wieku 18-24 lat, cechuje się największym odsetkiem oczekujących pensji przekraczających 15 tys. zł. Wynosi on 14,8 proc., co stanowi ponad dwukrotnie więcej niż w grupie osób w wieku 45-54 lata.

W przypadku osób dopiero wchodzących na rynek pracy, pensje marzeń oscylują w przedziale 5-6 tys. zł netto, co odpowiada pensji brutto na poziomie 6850 zł-8320 zł. Dla połowy zaczynających karierę zadowalająca pensja mieści się w przedziale 5-10 tys. zł netto, a co trzeci liczy na pensję powyżej 10 tys. zł.

W grupie wiekowej 25-34 lata, gdzie znajdują się zarówno nieco starsze osoby z pokolenia Z, jak i najmłodsi milenialsi, można zaobserwować tendencję zderzenia marzeń z rzeczywistością. Choć większość wciąż preferuje pensje wyższe, niż w najmłodszej grupie wiekowej, to jednak ponad dwukrotnie więcej osób gotowych jest zadowolić się pensją na poziomie 4-5 tys. zł netto.

Wśród najstarszych milenialsów, czyli osób urodzonych między 1980 a 1989 rokiem, oczekiwania co do pensji wykazują dalsze spadki. Tylko nieco poniżej 20 proc. badanych liczy na pensję powyżej 10 tys. zł, podczas gdy dla pozostałych grup wiekowych ta liczba jest wyższa.

W grupie osób urodzonych w latach 70., zauważalnie więcej respondentów traktuje pensję netto na poziomie 3-4 tys. zł jako swoje pensje marzeń. Jednak równocześnie, istnieje wysoki odsetek wskazań oczekiwania pensji powyżej 15 tys. zł netto.

Pracownicy zbliżający się do emerytury, czyli osoby w wieku od 55 do 64 lat, mają nieco niższe oczekiwania płacowe. Niemal 60 proc. z nich byłoby zadowolone z miesięczną pensją na poziomie od 4 tys. zł do 8 tys. zł, a niemal 15 proc. uznało, że wystarczyłoby im 4-5 tys. zł miesięcznie.

