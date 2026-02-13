NCBR przeznaczy 500 mln zł na program Agrostrateg, wspierający innowacje w polskim rolnictwie z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie instytucje badawcze i przedsiębiorcy, a program obejmuje badania, prace rozwojowe i przygotowanie do wdrożenia nowoczesnych technologii.

Program Agrostrateg obejmuje cztery obszary: zrównoważoną produkcję roślinną i zwierzęcą, rolnictwo cyfrowe oraz innowacyjne techniki rolnicze, z realizacją projektów w latach 2026–2031.

NCBR i Agrostrateg – 500 mln zł na innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeznaczy 500 mln zł na realizację programu Agrostrateg, którego celem jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zwiększających efektywność polskiego rolnictwa przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

O środki będą mogły ubiegać się podmioty działające w Polsce – zarówno instytucje badawcze, jak i przedsiębiorcy. Finansowanie obejmie badania podstawowe i przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz działania przygotowujące wyniki badań do praktycznego zastosowania.

Nowoczesne technologie w rolnictwie

Program zakłada rozwój technologii cyfrowych i narzędzi rolnictwa precyzyjnego. Ważnym elementem jest dostosowanie produkcji roślinnej do wyzwań klimatycznych oraz ograniczeń w stosowaniu środków chemicznych.

W obszarze produkcji zwierzęcej nacisk położono na poprawę dobrostanu, zrównoważone metody hodowli i redukcję zużycia leków weterynaryjnych. Istotne znaczenie ma także efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych, wydłużanie cyklu życia produktów oraz ograniczanie odpadów.

Cztery obszary wsparcia Agrostrateg

Zakres tematyczny Agrostrategu obejmuje cztery główne filary. Pierwszy dotyczy zrównoważonej produkcji roślinnej oraz poprawy jakości i żyzności gleby. Drugi koncentruje się na zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Trzeci obszar to rolnictwo cyfrowe, czyli wykorzystanie nowych technologii i analizy danych do optymalizacji procesów produkcyjnych. Ostatni filar obejmuje innowacyjne oraz alternatywne techniki rolnicze.

Realizacja programu została zaplanowana na lata 2026–2030, z możliwością korekty tego terminu. Konkursy mają zostać ogłoszone jeszcze w tym roku, a ich rozstrzygnięcia również przewidziano na najbliższe miesiące. W latach 2026–2031 prowadzone będą projekty oraz ewaluacja śródokresowa, natomiast w okresie 2031–2036 zaplanowano monitorowanie osiągniętych rezultatów.

PTNW - Miłosz Bembinow