Polacy będą pracować nawet na L4? Kontrowersyjne zmiany w zwolnieniach lekarskich

Będziesz pracować podczas L4? Zmiany w prawie dopuszczają taką możliwość

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykują się zmiany w zwolnieniach lekarskich, które mają wejść w życie na początku 2025 roku. Jak wynika z jego założeń osoba przebywając na L4 będzie mogła wykonywać "incydentalne czynności" bez groźby, że ZUS zawiesi mu wypłatę świadczenia.

Co to oznacza w praktyce? Jak wyjaśnia resort, osoba przebywając na L4 będzie mogła wykonywać czynności, których "zaniechanie mogłoby prowadzić m.in. do znacznych strat finansowych dla pracodawcy, czy kontrahenta". Chodzi o czynności takie jak wysłanie służbowego maila, podpisanie faktury, czy odebranie telefonu od szefa.

Będzie można również pracować w trakcie L4, gdy składki odprowadzane są przez minimalnie dwóch pracodawców. Jeśli stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie obowiązków w jednej firmie, ale nie przeszkadza w wykonywaniu w drugiej, można pracować w drugiej, pobierając zasiłki z pierwszej.

Nieobecność w domu podczas L4, oraz możliwość wyjazdu za granicę

To jednak nie wszystko, bo po zmianach nie każda nieobecność w miejscu pobytu podczas kontroli ZUS będzie oznaczać zakwestionowanie prawa do zasiłku. Chory mógł wyjść do apteki, po zakupy, na pocztę, czy zabieg medyczny. Do tej pory taką nieobecność trzeba było usprawiedliwić.

Co więcej, podczas L4 będzie możliwość wyjechania za granicę, ale nie na "wakacje". Celem podróży może być np. skorzystanie z opieki rodziny poza Polską, czy wyjazd na leczenie, musi to być jednak uzasadnione przez lekarza.