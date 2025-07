Coraz więcej Polaków oszczędza na czarną godzinę

Jak donosi "Rzeczpospolita", powołując się na badanie firmy doradztwa inwestycyjnego Finax, komfort finansowy wciąż dotyczy mniejszości Polaków. W drugim kwartale 2025 roku wskaźnik mierzący dobrostan finansowy polskiego społeczeństwa osiągnął jedynie 47 punktów na 100 możliwych. Choć to o jeden punkt więcej niż w poprzednim kwartale, wciąż jest to wynik daleki od progu poczucia komfortu, który wynosi 50 punktów.

Pomimo braku wyraźnej poprawy sytuacji materialnej, coraz więcej Polaków decyduje się na regularne oszczędzanie. Według badania Finax, odsetek osób deklarujących regularne odkładanie pieniędzy wzrósł do 38 procent.

Na ile starczą oszczędności Polaków w razie straty pracy?

Jednak oszczędzanie to tylko jeden element układanki. Ważne jest również, jak długo zgromadzone środki wystarczyłyby na pokrycie podstawowych potrzeb w przypadku utraty pracy. Niestety, wyniki badania nie napawają optymizmem. Ponad połowa Polaków w takiej sytuacji przetrwałaby maksymalnie trzy miesiące. To pokazuje, jak krucha jest stabilność finansowa wielu gospodarstw domowych.

Z badania wynika, że najbardziej zasobni są przedstawiciele pokolenia X (osoby urodzone w latach 1965-1980) oraz baby boomers (osoby urodzone w latach 1946-1964). Ich oszczędności pozwoliłyby na dłuższe przetrwanie bez stałego źródła dochodu. Młodsze pokolenia, takie jak millenialsi i pokolenie Z, znajdują się w trudniejszej sytuacji, mając mniej odłożonych środków.

Kolejnym problemem, na który zwraca uwagę "Rzeczpospolita", powołując się na raport Habitat for Humanity Poland, jest obciążenie budżetów domowych kosztami mieszkaniowymi. Polacy pracują głównie na mieszkanie, które pochłania znaczną część ich dochodów. Aż 14 procent konsumentów wydaje na ten cel ponad połowę swojej pensji. Co więcej, co trzeciego Polaka nie stać na wynajem lub zakup mieszkania spełniającego jego potrzeby.

Aby dokładnie ocenić sytuację finansową Polaków, Finax w swoim cyklicznym badaniu uwzględnia wiele czynników. Oprócz samooceny sytuacji finansowej, badani pytani są o możliwości oszczędzania, zasobność portfeli oraz plany finansowe na przyszłość. Indeks uwzględnia również dane makroekonomiczne, takie jak inflacja, bezrobocie i wzrost gospodarczy.

