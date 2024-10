Polacy chętnie korzystają z tej ulgi. Ruszają kontrole w gminach, lepiej wpuścić urzędnika

Zniżka na śmieci

W Polsce segregacja śmieci zyskuje na popularności, ale wiąże się też z opłatami. W Polsce od 2022 roku obowiązują przepisy umożliwiające uzyskanie zniżki na opłaty za wywóz śmieci. Wysokość ulgi ustalana jest indywidualnie przez gminy. Zwykle sięga od kilku do kilkunastu złotych na osobę miesięcznie. Aby z takiego upustu skorzystać, trzeba spełnić warunek. Ulga należy się tym gospodarstwom domowym, który zadeklarują, że mają przydomowy kompostownik. Dotychczas nie trzeba było udowadniać, że taki kompostownik faktycznie znajduje się na posesji. Podstawą przyznania ulgi jest deklaracja mieszkańca. Jednak okazało się, że deklaracja to za mało, bo samorządowcy odkrywali, że nawet jeśli na początku był kompostownik, to szybko znikał z posesji. Zatem w teren ruszyli urzędnicy i sprawdzają, czy dana rodzina, która zadeklarowała w dokumentach posiadanie kompostownika rzeczywiście go ma i faktycznie z niego korzysta. Problemy właściciela nieruchomości zaczną się, gdy gospodarstwo domowe korzystające z ulgi, ale nie posiada kompostownika, nie kompostuje bioodpadów i uniemożliwi urzędnikom przeprowadzeni kontroli. Jeśli któryś z tych elementów będzie miał miejsce, to można utracić ulgę wraz z możliwością ponownego starania się o jej przyznanie przez kolejne pół roku.

Wysokie opłaty za śmieci

Niestety, dla wielu osób opłaty związane ze śmieciami stanowią ważny punkt w domowym budżecie. W ostatnich latach ceny wywozu, segregacji znacznie wzrosły, zatem nie ma co się dziwić, że kto może, to szuka oszczędności. Warto podkreślić, że w ramach swoich obowiązków gminy ustalają również wysokość opłat za odbiór śmieci ponoszonych przez mieszkańców. I ustawa daje gminom możliwość wprowadzenia zniżek lub zwolnień z opłat za śmieci dla niektórych mieszkańców.

