Czy w najbliższym czasie czeka nas koniec tradycyjnej bankowości takiej jaką znamy z oddziałami, kasami i tradycyjnym pieniądzem gotówkowym?

Przemysław Barbrich: W czasach, gdy maleje liczba oddziałów bankowych i pracujemy coraz częściej zdalnie, rosnącą popularnością cieszy się bankowość elektroniczna. To jest fakt bezsporny. W szczególności dla mieszkańców mniejszych miejscowości czy wsi, zrezygnowanie z wyprawy do oddziału banku to zdecydowana oszczędność czasu. Mieszkańcy większych aglomeracji i młode pokolenie już dawno odkryli zalety wirtualnego bankowania. Warto jednak pamiętać, że postępująca cyfryzacja dzisiejszego świata stwarza zarówno wiele nowych możliwości, jak i zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa w sieci. Stosując zasady cyberbezpieczeństwa, możemy wyeliminować wiele zagrożeń i bezpiecznie korzystać z internetu także w bankowości. Tradycyjna bankowość, ta którą znamy z przed lat, była jest i będzie, ale rzeczywiście oddziałów bankowych, bankomatów i gotówki będzie mniej.

Jak wygląda bankowość internetowa w liczbach? Czy rzeczywiście następuje odwrót od tradycyjnej bankowości?

Aż 71% Polaków czuje się bezpiecznie korzystając z bankowości elektronicznej (konto internetowe/aplikacja/karta płatnicza) to twarde dane pochodzące z badania „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa ”, przeprowadzonego przez Pollster dla WIB. Z raportu NetB@nk wynika, że już blisko 21,7 mln Polaków to aktywni klienci bankowości internetowej. Także bankowość detaliczna i korporacyjna wciąż rozwija swoje cyfrowe oblicze i wydaje się, że czasy miłośników tradycyjnej pieczątki z oddziału minęły bezpowrotnie. Coraz chętniej do sieci przenosimy także zakupy. Aż 34% Polaków kupuje odzież wyłącznie elektronicznie, a 23% używa wyłącznie internertu przy zakupie sprzętu elektronicznego. Nie dziwi więc fakt, że także banki rozszerzają dostępność swoich usług w internecie. Nieco ponad 2/3 Polaków (67 proc.), mając styczność z urzędami i swoim bankiem, najczęściej korzysta z ich usług wyłącznie online.

Wygląda więc na to że nie ma wyboru, co jednak zrobić aby „bankować” bezpiecznie?

Warto pamiętać i stosować się do zaleceń banków w kwestii cyberbezpieczeństwa tak, aby wygoda i oszczędność czasu szły w parze z bezpieczeństwem. Przede wszystkim nie otwierać załączników lub nie klikać w linki od nieznanych nadawców. Nie przechowywać danych logowania do bankowości w portfelu lub smartfonie i nie podawać swoich danych np. numeru telefonu, adres itp., w mediach społecznościowych, forach itp. To tylko kilka z pośród podstawowych zasad. Pamiętać też trzeba o zwracaniu uwagi na symbol kłódki i https:// przed adresem strony internetowej banku, trzeba posiadać ustawione odpowiednie limity wartości transakcji w bankowości elektronicznej, mieć zainstalowany i aktualny program antywirusowy na swoich urządzeniach. Wreszcie pobierać aplikacje i oprogramowania wyłącznie z autoryzowanych sklepów i jeszcze może nie wklejać skopiowanego numer konta bankowego do formularza przelewu zamiast go przepisać. Już przestrzeganie tych zasad gwarantuje nam bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w sieci.

Na jakie jeszcze zachowania, czy sytuacje zwracać szczególną uwagę?

Trzeba uważać na wszelkie kontakty i osoby, które próbują podszywać się pod bank. Prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi cię o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na telefonie czy komputerze. Jeśli otrzymujemy taką prośbę telefonicznie lub mailowo, to prawdopodobnie jest to próba oszustwa i uzyskania zdalnego dostępu do zawartości naszego komputera lub smartfona! Musimy pamiętać, że rozwój nowoczesnych technologii jest obecnie globalny i niezwykle szybki. Wywiera duży wpływ na bezpieczeństwo banków. Celem utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, banki muszą chronić swoje zasoby przed cyberatakami, kradzieżą danych, awariami, a jednocześnie zwiększać dostępność danych i aplikacji. To trudne zadanie i wymaga odpowiednich narzędzi, wiedzy i kwalifikacji. Instytucje finansowe nieustannie mierzą się z przestępstwami finansowymi, a cyberataki z roku na rok stają się coraz bardziej wyrafinowane. Praca zdalna i postępującą cyfryzacja społeczeństwa, a także przenoszenie kolejnych aspektów naszego życia do Internetu i środowisk cyfrowych oferuje zupełnie nowe możliwości oszustom wykradającym nasze hasła, hakerom i internetowym szantażystom. Sektor bankowy zawsze był liderem we wdrażaniu innowacji technologicznych – i tych przyspieszających wprowadzanie nowych produktów i usług, i tych poprawiających interakcję między klientami a biznesem. Dlatego też warto mieć na uwadze, że banki dysponują najnowocześniejszymi technologiami też w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Czy to co dzieje się za naszą wschodnią granicą również może wpływać albo wpływa na bezpieczeństwo polskiego sektora bankowego?

Wojna w Ukrainie spowodowała wzrost liczby cyberataków na sektor bankowy. Istotnie zwiększyły się liczby fałszywych e-maili zarówno wymierzonych w stronę pracowników banków, jak i skierowanym przeciwko klientom bankowości internetowej w całej Polsce. Wzrosło też tempo tworzenia przez cyberprzestępców fałszywych stron z panelami do wykonywania płatności. Pomimo wyraźnego wzrostu cyberincydentów sektor bankowy jest bardzo dobrze przygotowany do wykrywania i odpierania cyberataków m.in. dzięki szerokiej współpracy w ramach Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Zarówno Związek Banków Polskich, jak i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego koordynują przepływ informacji na ten temat między instytucjami finansowymi. Banki dbają o cyberbezpieczeństwo poprzez wykorzystywanie odpowiednich algorytmów, sztucznej inteligencji, czy uczenia maszynowego.

Sonda Korzystasz z bankowości elektronicznej? Tak, regularnie Tak, ale rzadko Nie