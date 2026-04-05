Klik i pieniądze na koncie

Jeszcze kilka lat temu trzeba było stać w długich kolejkach do urzędu. Dziś wystarczy kilka kliknięć. Polacy masowo korzystają z usługi Twój e-PIT i rozliczają się błyskawicznie.

Efekt? Rekordowe tempo! Setki tysięcy deklaracji już pierwszego dnia, a po miesiącu – miliony rozliczeń. Każdy chce jedno: jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze.

I faktycznie – fiskus działa coraz szybciej. Niektórzy dostają przelew nawet w kilka dni.

Nawet kilka tysięcy złotych ze zwrotów

Średni zwrot to ponad 2 tys. zł, ale wielu dostaje znacznie więcej. Pani Anna odebrała aż 6 tys. zł i nie kryła radości: – To jak dodatkowa wypłata. Tyle że… długo się nimi nie nacieszyła. Bonus szybko został wydany, kobieta za swoje „ekstra” pieniądze opłaciła letnie kolonie i wyjazd na obóz wakacyjny dla córek.

Polacy chętnie się chwalą, co kupili za dodatkowe pieniądze. Na licznych grupach w mediach społecznościowych opisują swoje zdobycze.

Na co idą pieniądze? Lista jest długa

Nie chcemy trzymać zwrotów na koncie. Z badań i obserwacji rynku wynika jasno – te pieniądze idą głównie na:

wakacje i wyjazdy dla dzieci – kolonie, obozy

majówkę - wyjazd rodzinny na kilka dni

sprzęt sportowy dla dzieci - rolki, hulajnogi, buty do biegania

zakupy - kosmetyki lub ubrania dla całej rodziny

gadżety - wymiana telefonu na nowszy model

na rozrywkę - bilety do kina, teatru lub koncerty

na przyjemności - wyjście z rodziną do drogiej restauracji

codzienne wydatki – zakupy spożywcze, paliwo

remonty i wyposażenie domu – meble, AGD

spłatę rachunków i długów – prąd, czynsz, kredyty

oszczędności lub „poduszka finansowa” (rzadziej)

W praktyce to często „ratunek” dla domowego budżetu.

Drożyzna zjada zwroty

Eksperci nie mają złudzeń. To, że tak szybko wydajemy te pieniądze, nie jest przypadkiem. "Im szybciej je dostaniemy, tym lepiej, bo nie są oprocentowane" – tłumaczy ekonomista Marek Zuber.

Z kolei socjolog Marek Szopski zauważa, że zwroty coraz częściej ratują domowe finanse. "Drożyzna robi swoje – rachunki rosną, ceny w sklepach też. Dla wielu rodzin te „ekstra” pieniądze to po prostu konieczność, a nie luksus" - zaznacza.

