Polacy dostaną podwyżkę! Padła kluczowa data

Polacy mogą liczyć na podwyżki w pracy w 2025 roku. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z GfK wskazuje, że aż 47 proc. firm planuje podwyżki wynagrodzeń. Co ciekawe, w górę idzie płaca minimalna, która to w w2024 roku będzie wynosiła 4666 zł.