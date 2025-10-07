- Grecy i Cypryjczycy najdłużej pracują: W drugim kwartale 2025 roku ponad 20% Greków i 16% Cypryjczyków pracowało ponad 45 godzin tygodniowo, bijąc unijną średnią 10,8%.
- Polacy powyżej średniej UE: 12,4% Polaków pracuje ponad 45 godzin tygodniowo, co stawia nas wyraźnie powyżej unijnej średniej i wskazuje na tendencję do nadgodzin.
- Kraje takie jak Holandia (26,8%) i Dania (25,5%) wyróżniają się wysokim odsetkiem osób pracujących do 19 godzin tygodniowo.
- Raport sugeruje, że pod względem podejścia do czasu pracy, Polakom bliżej do południowych krajów Europy niż do skandynawskiego modelu elastyczności.
Grecy i Cypryjczycy królują w pracy po godzinach
Według raportu Eurostatu, w drugim kwartale 2025 roku aż 10,8 proc. Europejczyków w wieku 20–64 lat pracowało ponad 45 godzin tygodniowo. To już dużo, ale południowa Europa wykręca jeszcze wyższe wyniki. Grecy prowadzą z wynikiem 20,9 proc., tuż za nimi są Cypryjczycy (16,6 proc.) i Maltańczycy (14,6 proc.).
Polacy powyżej średniej
Polacy również nie należą do oszczędzających czas pracy. 12,4 proc. z nas zostaje po godzinach, co stawia nas wyraźnie powyżej unijnej średniej. To oznacza, że co ósma pracująca osoba spędza w tygodniu więcej niż 45 godzin w pracy.
Bułgarzy i Łotysze mają najkrótszy tydzień pracy
Na drugim biegunie są kraje, w których nadgodziny należą do rzadkości. W Bułgarii tylko 2,5 proc. osób pracuje ponad 45 godzin tygodniowo. Na Łotwie – 4,1 proc., a w Rumunii – 5,9 proc.. To państwa, gdzie balans między życiem prywatnym a zawodowym jest czymś naturalnym.
Ponad 45 godzin tygodniowo? Tak wygląda codzienność milionów Europejczyków
Mimo wszystko, większość Europejczyków mieści się w standardzie 20–44 godziny tygodniowo. Do tej grupy należy aż 72,3 proc. pracujących w UE. W Polsce także większość wpisuje się w ten przedział, choć odsetek biorących nadgodziny pozostaje wysoki.
Holendrzy stawiają na pół etatu – czas wolny zamiast nadgodzin
Niektóre kraje pokazują, że można inaczej. W Holandii aż 26,8 proc. ludzi pracuje do 19 godzin tygodniowo. W Danii to 25,5 proc., a w Austrii – 25,3 proc.. To miejsca, w których popularna jest praca na część etatu, co daje czas na rodzinę czy pasje. W Rumunii (3,5 proc.) czy Bułgarii (4,6 proc.) taki model zatrudnienia praktycznie nie istnieje.
