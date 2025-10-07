Grecy i Cypryjczycy najdłużej pracują: W drugim kwartale 2025 roku ponad 20% Greków i 16% Cypryjczyków pracowało ponad 45 godzin tygodniowo, bijąc unijną średnią 10,8%.

Polacy powyżej średniej UE: 12,4% Polaków pracuje ponad 45 godzin tygodniowo, co stawia nas wyraźnie powyżej unijnej średniej i wskazuje na tendencję do nadgodzin.

Kraje takie jak Holandia (26,8%) i Dania (25,5%) wyróżniają się wysokim odsetkiem osób pracujących do 19 godzin tygodniowo.

Raport sugeruje, że pod względem podejścia do czasu pracy, Polakom bliżej do południowych krajów Europy niż do skandynawskiego modelu elastyczności.

Grecy i Cypryjczycy królują w pracy po godzinach

Według raportu Eurostatu, w drugim kwartale 2025 roku aż 10,8 proc. Europejczyków w wieku 20–64 lat pracowało ponad 45 godzin tygodniowo. To już dużo, ale południowa Europa wykręca jeszcze wyższe wyniki. Grecy prowadzą z wynikiem 20,9 proc., tuż za nimi są Cypryjczycy (16,6 proc.) i Maltańczycy (14,6 proc.).

Polacy powyżej średniej

Polacy również nie należą do oszczędzających czas pracy. 12,4 proc. z nas zostaje po godzinach, co stawia nas wyraźnie powyżej unijnej średniej. To oznacza, że co ósma pracująca osoba spędza w tygodniu więcej niż 45 godzin w pracy.

Bułgarzy i Łotysze mają najkrótszy tydzień pracy

Na drugim biegunie są kraje, w których nadgodziny należą do rzadkości. W Bułgarii tylko 2,5 proc. osób pracuje ponad 45 godzin tygodniowo. Na Łotwie – 4,1 proc., a w Rumunii – 5,9 proc.. To państwa, gdzie balans między życiem prywatnym a zawodowym jest czymś naturalnym.

Ponad 45 godzin tygodniowo? Tak wygląda codzienność milionów Europejczyków

Mimo wszystko, większość Europejczyków mieści się w standardzie 20–44 godziny tygodniowo. Do tej grupy należy aż 72,3 proc. pracujących w UE. W Polsce także większość wpisuje się w ten przedział, choć odsetek biorących nadgodziny pozostaje wysoki.

Holendrzy stawiają na pół etatu – czas wolny zamiast nadgodzin

Niektóre kraje pokazują, że można inaczej. W Holandii aż 26,8 proc. ludzi pracuje do 19 godzin tygodniowo. W Danii to 25,5 proc., a w Austrii – 25,3 proc.. To miejsca, w których popularna jest praca na część etatu, co daje czas na rodzinę czy pasje. W Rumunii (3,5 proc.) czy Bułgarii (4,6 proc.) taki model zatrudnienia praktycznie nie istnieje.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.