Gdzie Polacy trzymają swoje oszczędności?

Z badania wynika, że aż 66 proc. Polaków aktywnie oszczędza. Gdzie zatem lokują swoje środki? Królują tradycyjne metody, cenione za bezpieczeństwo i stabilność. Polacy trzymają oszczędności głównie na kontach oszczędnościowych i lokatach. Zdecydowana większość badanych, bo aż 74 proc., wybiera konta oszczędnościowe jako miejsce przechowywania swoich oszczędności. Popularnością cieszą się również lokaty bankowe, na które wskazało 49 proc. respondentów. To pokazuje, że Polacy wciąż preferują bezpieczne i sprawdzone rozwiązania, nawet jeśli nie oferują one najwyższych stóp zwrotu.

Coraz większą popularność zyskują obligacje skarbowe, które wskazało 18 proc. ankietowanych. Jest to prawdopodobnie związane z rosnącą świadomością na temat tej formy inwestowania oraz z faktem, że obligacje skarbowe są postrzegane jako bezpieczna alternatywa dla lokat bankowych.

Mniejszy odsetek Polaków decyduje się na bardziej zaawansowane formy oszczędzania, takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), rachunki maklerskie czy fundusze inwestycyjne. Każda z tych opcji została wskazana przez 13 proc. respondentów. Co ciekawe, 11 proc. ankietowanych inwestuje w kryptowaluty. Mimo dużej zmienności i ryzyka związanego z tym rynkiem, kryptowaluty wciąż przyciągają uwagę części Polaków, szczególnie tych młodszych, poszukujących potencjalnie wysokich zysków.

Bezpieczeństwo i oprocentowanie – kluczowe kryteria wyboru

Co jest najważniejsze dla Polaków przy wyborze sposobu oszczędzania? Badanie Santander Consumer Banku jasno wskazuje na dwa główne czynniki. Aż 42 proc. respondentów uznało bezpieczeństwo za najważniejsze kryterium. W dobie niepewności gospodarczej i zawirowań na rynkach finansowych, priorytetem staje się ochrona zgromadzonego kapitału. Niemal równie ważnym czynnikiem jest wysokie oprocentowanie, na które wskazało 41 proc. badanych. Polacy chcą, aby ich oszczędności pracowały i generowały zyski, jednak nie kosztem bezpieczeństwa. 32 proc. respondentów ceni sobie dostępność środków, czyli możliwość wypłaty w dowolnym momencie. Elastyczność i szybki dostęp do pieniędzy są szczególnie ważne dla osób, które chcą mieć pewność, że w razie potrzeby będą mogły skorzystać ze swoich oszczędności. Jedna czwarta badanych (25 proc.) zwraca uwagę na niskie opłaty i brak ukrytych kosztów. Transparentność i jasne zasady są kluczowe dla budowania zaufania do instytucji finansowych.

Poduszka finansowa – czy Polacy są przygotowani na kryzys?

Jednym z kluczowych pytań, na które odpowiada badanie Santander Consumer Banku, jest to, czy Polacy posiadają wystarczającą poduszkę finansową, aby przetrwać okres bez dochodów. Wyniki nie są optymistyczne. Zaledwie 20 proc. pytanych zadeklarowało, że mogłoby utrzymać się do 3 miesięcy bez dochodu dzięki swoim oszczędnościom. W tej grupie dominują osoby w wieku 18-29 lat (jedna trzecia badanych w tej grupie wiekowej). 18 proc. respondentów uważa, że ich oszczędności wystarczą na okres od 3 do 6 miesięcy. Głównie są to osoby powyżej 60 roku życia (jedna czwarta badanych w tej grupie wiekowej). Nieco mniej, bo 15 proc., wskazało na 7-12 miesięcy. Najczęściej byli to trzydziestolatkowie (21 proc. badanych w tej grupie wiekowej). Blisko jedna piąta może przeżyć więcej niż 12 miesięcy z odłożonych pieniędzy. Niestety, aż 17 proc. deklaruje, że nie odłożyła na tyle, aby się utrzymać.

