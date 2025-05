273 zł trafi w maju na konta emerytów. Kto dostanie dodatek do emerytury?

Polacy masowo kupują nieruchomości w Hiszpanii

Z najnowszych danych Registradores de Espana wynika, że w okresie od stycznia do marca 2025 roku Polacy stali się właścicielami 998 domów i apartamentów na Półwyspie Iberyjskim. To imponujący wzrost o niemal 25 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku. Dzięki temu udział w rynku na poziomie około 4 proc. zapewnił nam 9. miejsce w rankingu zagranicznych nabywców. Liderem pozostają Brytyjczycy.

Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, założycielka Agnes Inversiones, polskiego biura nieruchomości na Costa del Sol, zwraca uwagę na zmiany prawne. Jak mówi w rozmowie z "PB": "Od 3 kwietnia 2025 r. obowiązują nowe przepisy, likwidujące tzw. złote wizy. To program, który umożliwiał obywatelom spoza Unii Europejskiej uzyskanie prawa do pobytu w Hiszpanii w zamian za znaczącą inwestycję kapitałową, w tym w nieruchomości. Zapowiadany jest też 100-procentowy podatek dla nabywców apartamentów i domów spoza UE, co również dotyczyłoby inwestorów z Wielkiej Brytanii".

Kolejna zmiana prawna, która weszła w życie 3 kwietnia 2025 roku, może dodatkowo wpłynąć na wzrost liczby transakcji. Mowa o ustawie, która ma na celu uregulowanie problemu z nielegalnymi lokatorami, którzy często zniechęcali do inwestowania w mieszkania na wynajem.

- Dzięki nowym przepisom dzicy lokatorzy są sądzeni w specjalnym trybie w terminie do 15 dni od złożenia doniesienia, co znacznie przyspiesza procedury eksmisyjne. Zmiana ta jest bardzo istotna dla właścicieli domów i apartamentów, którzy do tej pory musieli czekać miesiącami, a nawet latami na odzyskanie swoich nieruchomości – wyjaśnia "PB".

Polacy kupili 12,5 tys. nieruchomości w Hiszpanii. Dlaczego?

Od początku 2021 roku Polacy zainwestowali w Hiszpanii w sumie w prawie 12,5 tysiąca domów i apartamentów. Z danych opublikowanych przez „Expansion”, największy dziennik ekonomiczny w Hiszpanii, wynika, że głównym motywem zakupu nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim jest poczucie bezpieczeństwa.

Dlaczego Hiszpania?

Stabilność i bezpieczeństwo: Hiszpania, jako kraj Unii Europejskiej, oferuje stabilne otoczenie prawne i ekonomiczne, co jest kluczowe dla inwestorów.

Hiszpania, jako kraj Unii Europejskiej, oferuje stabilne otoczenie prawne i ekonomiczne, co jest kluczowe dla inwestorów. Atrakcyjne ceny: W porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, ceny nieruchomości w Hiszpanii są nadal konkurencyjne.

W porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, są nadal konkurencyjne. Klimat i styl życia: Słoneczna pogoda, dostęp do morza i bogata kultura to czynniki, które przyciągają Polaków szukających lepszej jakości życia.

Słoneczna pogoda, dostęp do morza i bogata kultura to czynniki, które przyciągają Polaków szukających lepszej jakości życia. Potencjał wynajmu: Dzięki turystyce, hiszpańskie nieruchomości mają duży potencjał generowania dochodu z wynajmu.

Dzięki turystyce, mają duży potencjał generowania dochodu z wynajmu. Nowe regulacje prawne: Usprawnienie procedur eksmisyjnych zwiększa bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomości na wynajem.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.