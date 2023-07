Polacy mają dość drożyzny na wakacjach! Tak oszczędzają nad Bałtykiem

Polacy coraz ubożsi! Niemal co drugiego Polaka nie stać na korzystanie z restauracji

Coraz mniej pasażerów jeździ na gapę. Ale coraz więcej z nich to młodzież

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) za rok 2022, najlepiej rozwiniętą bazą noclegową mogą pochwalić się województwa: małopolskie, zachodniopomorskie i pomorskie. To właśnie w tych regionach najwięcej Polaków spędza swój urlop. Latem, w tym plebiscycie popularności, województwa nadmorskie zajmują czołowe miejsce, ponieważ Bałtyk niezmiennie wygrywa jako nasza wymarzona letnia destynacja. W tym roku co trzeci Polak wybiera się właśnie tam. Zadeklarowane preferencje badanych znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, co potwierdzają dane z portalu OLX.

Od początku maja do końca czerwca, na ogłoszenia kategorii noclegi OLX, zlokalizowane w samym Gdańsku, wysłano ponad 400 tysięcy odpowiedzi. W tym samym województwie, ogromne zainteresowanie wzbudziły również miejscowości: Władysławowo, Sopot i Łeba. W województwie zachodniopomorskim jest to Kołobrzeg. Według danych z portalu OLX, mimo że wciąż chcemy odpoczywać w dużych nadmorskich miastach, rośnie popularność urokliwych, kameralnych miejscowości. Tam również łatwiej znaleźć nocleg, który może pomieścić więcej osób. Jest to istotny argument, ponieważ, jak informuje serwis, w kategorii noclegi OLX, najpopularniejsze ogłoszenia dotyczą noclegów dla większej liczby osób (4+), czyli domek nad morzem z aneksem kuchennym i atrakcjami dla dzieci.

Wzrost zainteresowania odnotowuje się również w przypadku zapytań dotyczących domków letniskowych nad morzem. Niemniej jednak, turystów przyciągają nie tylko wybrzeże Bałtyku. Dane z portalu OLX pokazują, że kolejny rok z rzędu miejsca położone nad jeziorami umacniają swoją pozycję na letniej mapie Polski. Oprócz miejsc rozsianych na Warmii i Mazurach, jako nowe letnie atrakcje pojawiają się Skorzęcin w Wielkopolsce oraz Okuninka w Lubelskiem. Jeśli jedziemy na Kaszuby, trudno zdecydować, czy wybrać morze czy jezioro. Wczasowicze podejmują więc decyzję opierając się na udogodnieniach oferowanych przez miejsce noclegu. Dane potwierdzają opinie lokalnych przedsiębiorców, którzy zauważają, że zdecydowana większość wczasowiczów stara się oszczędzać na jedzeniu podczas urlopu.

Sonda Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry? TAK NIE NIE WIEM