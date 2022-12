Polacy mają te pieniądze w domu. Za 3 tygodnie będą nic niewarte

Chorwacja. Ulubiona destynacja Polaków

Chorwacja jest jedną z ulubionych wakacyjnych destynacji Polaków. Zgodnie z danymi publikowanymi przez organizacje turystyczne w 2022 roku dotyczącymi liczby noclegów z której skorzystali turyści z konkretnych krajów - w okresie od stycznia do sierpnia - Polacy znaleźli się na czwartej pozycji z liczbą 3,5 mln wynajętych noclegów.

Jak podkreślała chorwacka minister turystyki i sportu Nikolina Brnjac "w tym roku oddano do ruchu most Pelješac, co skróciło podróż samochodem na dalekie południe, a sam most stał się atrakcją turystyczną".

Wielu Polaków regularnie decyduje się na podróż do Chorwacji - niektórzy odbywają takie podróże nawet kilka razy do roku. W związku z tym, często są w posiadaniu obowiązującej w tym kraju waluty - chorwackiej kuny. To jednak wkrótce ulegnie zmianie.

Chorwacja wchodzi do strefy euro. Co z kunami chorwackimi?

Od 1 stycznia 2023 roku Chorwacja wchodzi do strefy euro. Pomimo tego do końca roku ceny towarów i usług będą podawane zarówno w kunach, jak i w euro. Widoczny kurs walutowy przy cenie ma służyć ochronie konsumentów. Rada Unii Europejskiej zadecydowała, że kurs wymiany będzie wynosić 7,53450 kuny chorwackiej za jedno euro.

Do 31 grudnia 2023 banknoty i monety kuny można wymieniać na euro tylko w urzędach pocztowych, bankach komercyjnych i Agencji Finansowej. Jednorazowo można bezpłatnie wymieniać do 100 banknotów i 100 monet. Przy większych transakcjach banki komercyjne mogą pobierać opłatę. Banknoty kuny będzie można bezpłatnie wymieniać po stałym kursie w pozostałych krajowych bankach centralnych ze strefy euro od 1 stycznia do 28 lutego 2023. Kwota wymiany jest ograniczona do 8000 kun dziennie na osobę lub transakcję - brzmi informacja zamieszczona na stronie Europejskiego Banku Centralnego.

