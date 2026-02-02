Tegoroczna zima w Polsce i Europie jest znacznie chłodniejsza niż średnia, co spowodowało wzrost cen gazu o ponad 30% na giełdzie w Holandii.

Dodatkowo, niska prędkość wiatru zmusiła systemy energetyczne do intensywniejszego wykorzystania elektrowni gazowych, zwiększając popyt na gaz.

Poziom wypełnienia europejskich magazynów gazu (43,5%) jest najniższy od 2022 roku, co budzi obawy, choć polskie magazyny są wypełnione w 67%.

Długoterminowe prognozy przewidują utrzymanie się niskich temperatur do połowy lutego, co oznacza dalszą presję na ceny gazu.

Mroźna zima zwiększa popyt na gaz

Tegoroczna zima wyraźnie odbiega od normy klimatycznej, co bezpośrednio przekłada się na sytuację na rynku energii. Podobne warunki występują w dużej części północnej Europy, co skutkuje wyższym zapotrzebowaniem na ogrzewanie. Niższe temperatury oznaczają intensywniejsze wykorzystanie gazu zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w sektorze energetycznym. To jeden z kluczowych czynników stojących za ostatnimi wzrostami cen.

Mniejszy wiatr i rola elektrowni gazowych

Dodatkowym problemem okazała się niższa prędkość wiatru, która ograniczyła produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. W takiej sytuacji system energetyczny w Europie musi sięgać po źródła rezerwowe, czyli przede wszystkim elektrownie gazowe. To one stabilizują pracę sieci w okresach słabszej generacji z OZE, jednocześnie zwiększając popyt na gaz.

Ceny gazu w Europie rosną dynamicznie

Skutki pogodowych anomalii szybko stały się widoczne na rynku. Ceny gazu na giełdzie w Holandii, będącej punktem odniesienia dla całej Europy, wzrosły o ponad 30 proc. Na początku stycznia wynosiły około 29 euro za MWh, by w trzecim tygodniu miesiąca przekroczyć 40 euro, a obecnie utrzymywać się w okolicach 38 euro za MWh.

Choć to znaczący skok, rynek gazu już wcześniej doświadczał gwałtownych wahań, zwłaszcza po inwazji Rosji na Ukrainę, gdy ceny potrafiły podwajać się w ciągu kilku dni. Dla porównania, w szczycie zimowym na początku lutego 2025 roku notowania przekraczały 55 euro za MWh.

Magazyny gazu w Europie i Polsce

Istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje poziom zapasów. Według danych AGSI, opracowanych przez KYOS, wypełnienie europejskich magazynów gazu wynosiło 43,5 proc. 27 stycznia, co jest najniższym wynikiem od 2022 roku i wyraźnie poniżej średniej z ostatniej dekady, wynoszącej 57 proc. - pisze serwis xyz.pl.

Na tym tle korzystnie wypada sytuacja w Polsce. Dane Gas Storage wskazują, że 28 stycznia krajowe magazyny były wypełnione w 67 proc., czyli na poziomie zbliżonym do wieloletniej normy. To czynnik stabilizujący rynek krajowy, choć jego wpływ na ceny pozostaje ograniczony.

Prognozy pogody a ceny gazu

Presja na rynek może utrzymać się w kolejnych tygodniach. Długoterminowe prognozy Global Wildfire Information System (GWIS) wskazują, że ujemne temperatury w północnej Europie, w tym w Polsce, mogą utrzymywać się aż do trzeciego tygodnia lutego. Jeśli scenariusz ten się potwierdzi, popyt na gaz pozostanie wysoki, a ryzyko dalszych wzrostów cen nie zniknie.

PTNW Balcerowicz