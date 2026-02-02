Co warto wiedzieć o przyszłości pieców gazowych:

- nowe budynki będą musiały rezygnować z paliw kopalnych na rzecz biometanu, biopropanu czy pomp ciepła Zeroemisyjność do 2050 roku - wszystkie budynki w UE mają osiągnąć standard zero emisji, a kotły gazowe będą działać tylko na odnawialnych źródłach

Kotły gazowe bez wsparcia finansowego. Polacy wyraźnie niezadowoleni

Polska Organizacja Gazu Płynnego podkreśla, że decyzja o wyłączeniu kotłów gazowych z programu "Czyste Powietrze" spotkała się z dużym niezadowoleniem. Badania pokazują jednoznacznie - większość Polaków (51,5 proc.) uważa, że kotły gazowe powinny nadal otrzymywać dofinansowanie. Zaledwie 6,9 proc. respondentów popiera wycofanie wsparcia.

Co ciekawe, aż 52,7 proc. Polaków wierzy, że wymiana starych kotłów węglowych na gazowe to skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza. To pokazuje, że społeczeństwo dostrzega w gazie rozwiązanie przejściowe na drodze do czystej energii.

Do 2030 roku pełna swoboda montażu pieców gazowych

Unia Europejska nie planuje całkowitego zakazu kotłów gazowych. Do 2030 roku ich instalacja kotłów gazowych do ogrzewania domu pozostaje dozwolona bez żadnych ograniczeń. Dotyczy to zarówno nowych budynków, jak i modernizacji istniejących obiektów.

Właściciele domów mogą spokojnie wymieniać stare piece na nowe gazowe. Istniejące kotły można także swobodnie użytkować i serwisować. Brak dopłat nie oznacza zakazu - to kluczowa informacja dla osób planujących inwestycję w ogrzewanie.

Nowe budynki po 2030 roku bez paliw kopalnych

Sytuacja zmieni się radykalnie po 2030 roku. Nowe budynki oraz te modernizowane do standardu zeroemisyjnego nie będą mogły korzystać z paliw kopalnych. Oznacza to koniec dla tradycyjnego gazu ziemnego i oleju opałowego w nowych inwestycjach.

Jakie są alternatywy? Właściciele będą mogli wybierać spośród:

biometanu (gaz pochodzący z odnawialnych źródeł)

biopropanu (ekologiczna wersja gazu płynnego)

peletu (sprężone drewno)

systemów hybrydowych łączących kocioł z pompą ciepła

Stare budynki mogą używać kotłów gazowych po 2030 roku

Właściciele istniejących budynków mogą odetchnąć z ulgą. Po 2030 roku nadal będzie można używać zamontowanych wcześniej kotłów gazowych. Piece można będzie normalnie serwisować i naprawiać w razie awarii.

Unia Europejska zakłada, że dostawcy energii powinni zapewnić dostęp do gazu odnawialnego dla starszych budynków do 2040 roku. Ważna informacja - zmiana paliwa w większości przypadków nie wymaga wymiany całego kotła.

Dofinansowanie tylko dla odnawialnych źródeł energii

Od 2025 roku zasady dofinansowania są jasne. UE zakazuje wsparcia dla samodzielnych kotłów gazowych opalanych paliwami kopalnymi. Program "Czyste Powietrze" nie obejmuje już tradycyjnych pieców na gaz ziemny.

Dopłaty można jednak otrzymać na:

kotły na paliwa odnawialne (biometan, biopropan)

instalacje hybrydowe łączące kocioł gazowy z OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła)

koszty przestawienia istniejącego kotła na gaz odnawialny

Kluczowe znaczenie ma rodzaj wykorzystywanego paliwa, a nie sama technologia kotła.

Perspektywa długoterminowa - zeroemisyjność do 2050 roku

Unia Europejska stawia ambitny cel. Do 2050 roku wszystkie budynki mają osiągnąć standard zeroemisyjny. Oznacza to całkowite wyeliminowanie spalania paliw kopalnych.

Kotły gazowe nie znikną całkowicie z rynku. Pozostaną w użyciu, ale będą mogły działać wyłącznie z odnawialnym gazem lub biomasą. To daje właścicielom czas na przygotowanie się do zmian i stopniowe przechodzenie na czystsze źródła energii.

Polacy za polityką klimatyczną, ale chcą wsparcia

Badanie EKObarometr przeprowadzone przez SW Research przynosi interesujące wnioski. Aż 74% respondentów popiera kontynuację europejskiej polityki klimatycznej. To pokazuje, że Polacy rozumieją potrzebę zmian.

Jednocześnie 43,6% wskazuje autogaz jako skuteczne rozwiązanie dla poprawy jakości powietrza. Społeczeństwo jest gotowe na transformację energetyczną, ale oczekuje realnego wsparcia finansowego w tym procesie.

Sonda Czy Unia Europejska powinna nadal dofinansowywać wymianę starych pieców na kotły gazowe? Tak, gaz to dobry krok przejściowy w walce ze smogiem Nie, wsparcie powinny dostawać tylko odnawialne źródła energii Tak, ale tylko dla gospodarstw o niskich dochodach

