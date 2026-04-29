Polacy masowo na zwolnieniach lekarskich. To już nie ból pleców jest największym problemem?

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-04-29 9:21

Każdy z nas czasem potrzebuje dnia wolnego, by zadbać o zdrowie, ale skala tego zjawiska zaczyna niepokoić. ZUS bije na alarm, bo Polacy biorą coraz więcej zwolnień lekarskich. Choć liderem wciąż są bóle pleców, to prawdziwym powodem do zmartwień jest inne, często ignorowane schorzenie.

Kobieta psycholog w okularach, w beżowych spodniach i marynarce, rozmawia z mężczyzną cierpiącym na zaburzenia psychiczne lub wypalenie zawodowe. Mężczyzna siedzi z ręką na czole, wyrażając zmartwienie, a psycholog uważnie słucha. Więcej o problemach zdrowia psychicznego na Super Biznes.

Autor: Studio Romantic/ Shutterstock Kobieta psycholog w okularach, w beżowych spodniach i marynarce, rozmawia z mężczyzną cierpiącym na zaburzenia psychiczne lub wypalenie zawodowe. Mężczyzna siedzi z ręką na czole, wyrażając zmartwienie, a psycholog uważnie słucha. Więcej o problemach zdrowia psychicznego na Super Biznes.

Rekordowa liczba zwolnień lekarskich w Polsce. Jakie są najnowsze dane ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bije na alarm. Z najnowszych danych wynika, że Polacy chorują coraz częściej i coraz dłużej. W ubiegłym, 2025 roku, łączna liczba dni absencji chorobowej sięgnęła aż 290,5 miliona. Statystycznie oznacza to, że ze zwolnienia lekarskiego skorzystał co drugi ubezpieczony w kraju.

Zgodnie z analizą ZUS, to o pół miliona dni więcej niż w roku 2024 i aż o 8 milionów więcej w porównaniu do 2021 roku. Co więcej, wydłużyła się również przeciętna długość jednego zwolnienia, która wynosi obecnie średnio 11 dni. Te liczby to wyraźny sygnał alarmowy, pokazujący, że problem absencji w pracy narasta z roku na rok.

Co jest najczęstszą przyczyną L4? Ból kręgosłupa i problemy psychiczne dominują

Zastanawiasz się, jakie są najczęstsze przyczyny zwolnień lekarskich? Na czele tej niechlubnej listy od lat znajdują się choroby układu mięśniowo-szkieletowego, czyli powszechne dolegliwości, takie jak bóle pleców i stawów. Tuż za nimi plasują się jednak zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które stają się coraz powszechniejszą przyczyną niezdolności do pracy.

Z raportu ZUS wynika również, że same dolegliwości bólowe kręgosłupa były przyczyną aż 42,4 mln dni nieobecności w 2025 roku. Jednak największy wzrost odnotowano w przypadku absencji spowodowanej problemami ze zdrowiem psychicznym. Zwolnienia z tego powodu objęły łącznie 34,1 mln dni, czyli o prawie 4 mln dni więcej niż rok wcześniej. Na dalszych miejscach znalazły się choroby układu oddechowego oraz urazy i zatrucia.

Coraz więcej krótkich zwolnień. Co statystyki mówią o jednodniowym L4?

Choć ogólna liczba dni na zwolnieniach rośnie, analitycy ZUS zwrócili uwagę na ciekawe zjawisko, jakim jest rosnąca popularność krótkich absencji. W 2025 roku wystawiono 9,8 miliona zaświadczeń na okres do pięciu dni, co stanowi wzrost w porównaniu z 9,5 milionami rok wcześniej. Co zaskakujące, w tej grupie znalazło się aż 1,8 miliona zwolnień jednodniowych. Może to świadczyć o rosnącej potrzebie krótkiej regeneracji w wyniku przeciążenia pracą lub stresem.

Wypalenie zawodowe i stres w pracy. Dlaczego to coraz częstszy powód zwolnień?

ZUS zwraca uwagę, że za rosnącą absencją coraz częściej stoją nie tylko klasyczne choroby, ale również czynniki psychiczne i ogólne przeciążenie organizmu. Jako jedną z kluczowych przyczyn wskazuje się wypalenie zawodowe. Jego źródłem jest najczęściej nadmierne obciążenie obowiązkami oraz brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Złe relacje w miejscu pracy, nadmierna presja i ciągły stres w pracy prowadzą do wyczerpania, które w konsekwencji skutkuje realnymi problemami zdrowotnymi. To z kolei przekłada się na twarde dane widoczne w statystykach, zwłaszcza w rosnącej liczbie zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych. Eksperci alarmują, że zadbanie o dobrostan psychiczny pracowników staje się jednym z kluczowych wyzwań dla całego systemu ochrony zdrowia.

