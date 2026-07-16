Polacy masowo zgłaszają swoich szefów do Państwowej Inspekcji Pracy w związku z nowymi przepisami dotyczącymi umów.

W ciągu zaledwie kilku dni do PIP wpłynęły dziesiątki wiarygodnych skarg, co zapoczątkowało już pierwsze kontrole w firmach.

Inspektorzy celują w pozorne umowy B2B i zlecenia – dowiedz się, jak uniknąć problemów i jakie konsekwencje grożą za omijanie prawa pracy.

Zaledwie trzy dni po wejściu w życie nowych przepisów PiP odnotowała prawdziwy wysyp zgłoszeń. Jak informuje Business Insider Polska, od 8 do 10 lipca do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło około 70 skarg dotyczących zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B. Co istotne, większość z nich została uznana za zasadną, co oznacza wszczęcie procedur prowadzących do kontroli. To pierwszy sprawdzian nowych uprawnień inspektorów pracy, którzy od 8 lipca mogą doprowadzić do przekształcenia pozornych umów B2B i zleceń w umowy o pracę.

Pierwsze skargi już trafiły do PiP

Jak przekazał w rozmowie z Business Insider Polska Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń, w pierwszych dniach obowiązywania reformy wpłynęło około 70 skarg. Nie oznacza to jednak, że inspektorzy natychmiast pojawiają się w przedsiębiorstwach. Każde zgłoszenie jest najpierw analizowane pod względem formalnym. Urzędnicy sprawdzają m.in., czy wskazano konkretną firmę oraz czy skarga zawiera wszystkie wymagane informacje. Dopiero wtedy wydawane jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Na razie PiP nie ujawnia, jakie firmy ani branże znalazły się na celowniku.

Nie każda kontrola skończy się zmianą umowy

Nowe przepisy nie oznaczają automatycznego przekształcania wszystkich umów cywilnoprawnych w etaty. Jak podkreśla Janusz Krasoń, celem reformy jest przede wszystkim eliminowanie przypadków, w których umowy B2B lub zlecenia służą wyłącznie obchodzeniu przepisów prawa pracy.

Jeżeli podczas kontroli inspektor uzna, że dana osoba w rzeczywistości wykonuje pracę w warunkach właściwych dla etatu, w pierwszej kolejności wyda pracodawcy polecenie przekształcenia umowy. Dopiero później możliwe będą dalsze działania przewidziane w nowych przepisach.

Firmy mają szansę uniknąć problemów

Szef PiP liczy, że nowe regulacje zadziałają przede wszystkim prewencyjnie. Przedsiębiorcy mogą sami przeanalizować zawarte umowy i dostosować je do obowiązujących przepisów jeszcze przed ewentualną kontrolą. Dzięki temu unikną sporów oraz będą mogli samodzielnie ustalić warunki dalszego zatrudnienia pracowników.

B2B nie zniknie z rynku

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że nowe przepisy nie oznaczają likwidacji kontraktów B2B ani umów zlecenia. Większość takich umów – jak zaznacza Główny Inspektor Pracy – jest zawierana zgodnie z prawem i nadal będzie mogła funkcjonować. PiP zamierza koncentrować się wyłącznie na przypadkach, w których umowy cywilnoprawne są wykorzystywane do omijania obowiązków wynikających z prawa pracy.

PiP będzie monitorować sytuację co tydzień

Janusz Krasoń zapowiedział, że od wszystkich 16 okręgowych inspektoratów pracy będzie co tydzień otrzymywał raporty dotyczące liczby nowych skarg oraz rozpoczętych kontroli.

Na razie jest zbyt wcześnie, by wskazywać branże, w których problem występuje najczęściej. Taka analiza ma zostać przygotowana po dwóch–trzech miesiącach obowiązywania nowych przepisów, gdy PiP zgromadzi większą liczbę danych.

EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej