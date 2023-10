Polacy mniej otwarci na ukraińskie marki. Dlaczego nie chcemy ich już w sklepach?

Z Kartą Dużej Rodziny oszczędzisz na ubezpieczeniu aż do 50 procent!

Polacy zmieniają nastawienie do Ukraińców

Polacy mało wiedzą o ukraińskich markach, ale generalnie są pozytywnie nastawieni do wprowadzania ich na polski rynek i zainteresowani zakupem- to główne wnioski z raportu ubiegłorocznego. Tegoroczny jest diametralnie inny.

"Obniżył się poziom otwartości Polaków na produkty pochodzące od naszych wschodnich sąsiadów. Wzrósł odsetek konsumentów wyrażających opinię, że nie należy wspierać ukraińskich marek na polskim rynku, gdyż mogą one stanowić zagrożenie dla krajowych producentów"- czytamy w raporcie.

Firma podaje, że obecnie 4 na 10 osób deklarują, że gotowe są kupować produkty ukraińskie (wynik zdecydowanie niższy niż rok temu), a co czwarta przyznaje, że nie jest skłonna do ich kupowania (wynik wyraźnie wyższy niż odnotowany w roku 2022).

Wynika z niego, że choć jeden na pięciu polskich konsumentów potrafi wskazać ukraińskie marki takie jak np. Nemiroff, Roshen czy Korona, to jednak większość z nas (prawie 60 proc) nie przejawia ich znajomości - jest to wynik zdecydowanie wyższy niż rok temu-oceniają eksperci.

Autorzy oceniają, że z jednej strony częściej stwierdzają, że marki te są obecne w Polsce (w 2023 roku ich obecność zauważa co czwarty Polak, co stanowi wynik zdecydowanie wyższy niż odnotowany przed rokiem), z drugiej – częściej deklarują, że nie znają tych marek (do nieznajomości przyznaje się 56% polskiego społeczeństwa – istotnie więcej niż rok temu) - czytamy.

Również spadł popyt na te produkty w sklepach. Według raportu, "istotnie spadło też zainteresowanie obecnością produktów ukraińskich w polskich sklepach sieciowych – spadek ten tyczy się wszystkich rodzajów sklepów. W odniesieniu do każdego rodzaju sklepu częściej padała odpowiedź, że respondent jest „zdecydowanie niezainteresowany” obecnością produktów z Ukrainy".

