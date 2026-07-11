Polskie morze i inne krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach Polaków, mimo powszechnych narzekań na wysokie ceny.

Aż 44 proc. Polaków wybiera urlop w kraju, choć co trzeci uważa, że jest on droższy niż wyjazd zagraniczny, co zmusza wielu do całorocznego oszczędzania.

Dowiedz się, co sprawia, że Polacy mimo wszystko stawiają na krajowy wypoczynek i jak skutecznie zaplanować budżet na swoje wymarzone wakacje!

Jeszcze kilka lat temu wielu turystów przekonywało, że wakacje nad polskim morzem są atrakcyjną alternatywą dla zagranicznych kurortów. Dziś dyskusja wygląda zupełnie inaczej. W mediach społecznościowych co roku pojawiają się zdjęcia paragonów z nadmorskich restauracji, a ceny noclegów i atrakcji budzą gorące emocje. mimo to Polacy wciąż wybierają krajowy urlop częściej niż zagraniczne wyjazdy. Takie wnioski płyną z badań PAYBACK Opinion Poll oraz raportu Financial Wellness Index przygotowanego przez Finax.

Wygrywa Polska, choć wielu uważa ją za droższą

Z badania PAYBACK wynika, że 62 proc. Polaków planuje wakacyjny wyjazd, a kolejne 6 proc. ma go już za sobą. Jednocześnie 32 proc. w ogóle nie zamierza wyjeżdżać, najczęściej z powodów finansowych lub przez inne pilniejsze wydatki.

Najciekawsze są jednak odpowiedzi osób planujących urlop. 44 proc. wybiera wypoczynek w Polsce, podczas gdy 37 proc. zamierza wyjechać za granicę. To o tyle zaskakujące, że co trzeci badany (33 proc.) uważa, iż wakacje w Polsce są dziś droższe niż zagraniczne wyjazdy, mimo tego większość nadal stawia na krajowe kierunki.

Tydzień urlopu zamiast długich wakacji

Polacy coraz ostrożniej planują letni wypoczynek. Najczęściej wybierają tygodniowy urlop – taki wariant wskazała połowa respondentów. Co trzeci planuje dwutygodniowy wyjazd, natomiast dłuższy wypoczynek deklaruje jedynie 8 proc. badanych.

Pod względem wydatków dominują dwa przedziały – 1000–2500 zł oraz 2500–4000 zł na osobę. Ponad połowa ankietowanych ocenia jednocześnie, że tegoroczne koszty wakacji są zbliżone do ubiegłorocznych. Największą część budżetu pochłaniają noclegi, następnie wyżywienie oraz lokalne atrakcje.

Coraz więcej osób odkłada na urlop przez cały rok

Badania pokazują, że wakacje Polaków są coraz rzadziej spontaniczne. Aż 62 proc. osób odkłada pieniądze na urlop, a wśród oszczędzających aż 77 proc. robi to systematycznie przez cały rok.

Podobne wnioski płyną z raportu Finax. Najczęściej wyjazdy finansowane są z wcześniej zgromadzonych oszczędności (24 proc.) lub bieżących dochodów (22 proc.). Kolejne 14 proc. deklaruje, że przygotowywało wakacyjny budżet przez wiele miesięcy. Po kredyt lub raty sięga zaledwie 2 proc. respondentów, co pokazuje, że większość Polaków nie chce zadłużać się na urlop.

Wakacje są jednym z najbardziej praktycznych testów kondycji domowego budżetu. To właśnie wtedy widać, czy większy wydatek został wcześniej zaplanowany i uwzględniony w finansach – podkreśla Klaudia Sibielak, ekspertka ds. finansów osobistych w Finax.

Co trzeci Polak zostaje w domu

Choć nastroje finansowe stopniowo się poprawiają, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wakacyjny wyjazd. Raport Finax pokazuje, że 37 proc. Polaków nie planuje urlopu. W przypadku 14 proc. powodem są bezpośrednio finanse, pozostali wskazują inne przyczyny.

Największe różnice widać między grupami dochodowymi. W gospodarstwach domowych z dochodem do 4 tys. zł netto miesięcznie aż 62 proc. osób rezygnuje z wakacyjnego wyjazdu. Dla porównania, wśród osób osiągających dochody przekraczające 15 tys. zł netto taki wybór deklaruje jedynie 11 proc. badanych.

Promocje ważniejsze niż sztuczna inteligencja

Polacy planują urlop z dużym wyprzedzeniem – ponad połowa robi to kilka miesięcy wcześniej. Przy wyborze miejsca wypoczynku bardziej ufają rekomendacjom znajomych niż nowoczesnym technologiom. Porady sztucznej inteligencji wykorzystuje jedynie 28 proc. planujących wakacje, najczęściej do wyszukiwania atrakcji turystycznych. Znacznie większe znaczenie mają opinie rodziny i znajomych, na które wskazało 45 proc. badanych.

Nie bez znaczenia pozostają także promocje. 53 proc. Polaków szuka rabatów, a 67 proc. korzysta z programów lojalnościowych, by obniżyć koszty wyjazdu. Coraz więcej osób pamięta również o bezpieczeństwie – 43 proc. zawsze wykupuje ubezpieczenie turystyczne.

Drogo, ale Polacy i tak jadą

Zestawienie obu badań pokazuje wyraźny trend. Polacy narzekają na rosnące ceny, dokładnie planują wydatki i coraz częściej oszczędzają na wakacje przez wiele miesięcy. Nie oznacza to jednak rezygnacji z wypoczynku. Wręcz przeciwnie. Mimo przekonania, że urlop w Polsce bywa droższy niż zagraniczny wyjazd, najwięcej osób nadal wybiera krajowe kierunki. To dowód, że dla wielu rodzin wakacje nad Bałtykiem, na Mazurach czy w górach pozostają pierwszym wyborem – nawet jeśli oznaczają większe obciążenie dla domowego budżetu.

Autor: Finax/ Materiały prasowe

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026