Polacy narzekają na drożyznę. Ceny paliw mamy jedne z najniższych w UE

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-09 7:00

Mimo podwyżek cen paliw Polska nadal pozostaje jednym z najtańszych miejsc do tankowania w Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu w Polsce benzyna bezołowiowa 95 podrożała o 18 groszy za litr, a olej napędowy o 9 groszy za litr. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej litr benzyny 95 kosztuje w Polsce średnio 1,39 euro, a litr oleju napędowego 1,41 euro, odpowiednio o 21% i 18% mniej od średniej unijnej. Tańsze paliwo oferuje obecnie właściwie tylko Malta - komentuje Marcin Wawrzkiewicz, country manager Malcom Finance.

Tankowanie
Autor: Justyna Świderska Mężczyzna tankuje benzynę Pb95 do samochodu, wkładając zielony pistolet paliwowy do wlewu. Widoczne oznakowanie E10 oraz dłoń trzymająca pistolet. To ilustruje temat rosnących cen paliw, o których pisze Super Biznes.

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CENY PALIWA
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