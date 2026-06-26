Tańsze ładowanie przez całe wakacje

Sezon wakacyjnych wyjazdów ruszył pełną parą, a wraz z nim specjalna oferta dla użytkowników samochodów elektrycznych. Orlen Charge obniżył ceny ładowania na swoich stacjach w całej Polsce.

Od 26 czerwca do 1 września kierowcy korzystający z aplikacji Orlen Vitay zapłacą mniej zarówno za szybkie ładowanie DC, jak i za ładowanie AC.

W przypadku szybkich ładowarek DC cena spadła z 2,69 zł do 2,19 zł za kWh. Oznacza to oszczędność aż 50 groszy na każdej kilowatogodzinie energii. Tańsze jest także ładowanie AC, gdzie stawka została obniżona z 1,95 zł do 1,59 zł za kWh.

Wakacyjne podróże mają być łatwiejsze

Orlen przekonuje, że promocja została przygotowana z myślą o tysiącach kierowców planujących letnie wyjazdy po Polsce. W czasie wakacji ruch na drogach jest znacznie większy, dlatego spółka rozwija również sieć nowoczesnych punktów ładowania.

Coraz więcej szybkich hubów działa przy głównych trasach i drogach ekspresowych. Takie punkty funkcjonują już m.in. w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim czy Nowym Dworze Gdańskim. Kierowcy mogą tam uzupełnić energię nawet w około 20 minut i szybko wrócić w trasę.

Ponad 1,3 tys. punktów ładowania w Polsce

Sieć Orlen Charge stale się rozrasta. W ostatnich miesiącach pojawiły się nowe lokalizacje przy popularnych trasach wakacyjnych, m.in. na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz województwie świętokrzyskim.

Obecnie sieć obejmuje już ponad 1,3 tys. punktów ładowania w całym kraju. Plany są jeszcze ambitniejsze. Do końca 2027 roku ma powstać kilkadziesiąt nowych hubów oraz ponad sto kolejnych lokalizacji.

Nie tylko elektryki. Tańsze także paliwo

Na wakacyjnych promocjach mogą skorzystać również kierowcy aut spalinowych. Użytkownicy aplikacji Orlen Vitay otrzymują specjalne kupony rabatowe na tankowanie.

Standardowa zniżka wynosi 20 groszy na litr paliwa. Jeszcze więcej mogą zaoszczędzić osoby, które zrobią zakupy pozapaliwowe za minimum 5 zł. Wtedy rabat wzrasta do 35 groszy na litr paliw VERVA i EFECTA.

Z promocji można korzystać przez wszystkie wakacyjne weekendy. Jednorazowo można zatankować do 50 litrów paliwa, a przez całe lato nawet 500 litrów w niższej cenie.

Orlen walczy o wakacyjnych kierowców

Tegoroczne wakacje zapowiadają się pod znakiem ostrej walki o klientów. Rabaty na paliwo, tańsze ładowanie samochodów elektrycznych i rozbudowa infrastruktury mają zachęcić kierowców do korzystania z usług Orlenu podczas letnich podróży.

Jak zaznaczają analitycy rynku, dla wielu zmotoryzowanych może to oznaczać realne oszczędności, szczególnie jeśli w czasie wakacji planują pokonać setki kilometrów po polskich drogach.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]