Polacy nie dbają o profilaktykę zdrowotną. Alarmuje sektor prywatny i publiczny ochrony zdrowia

Agnieszka Grotek: Jak po pandemii funkcjonuje sektor lecznictwa prywatnego ?

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Luxmed: Robiliśmy to, co dotychczas. Oferujemy pakiety medyczne, które mają szeroki zakres usług. Oferujemy badania laboratoryjne, diagnostyczne, konsultacje lekarskie, rehabilitacja, usługi stomatologiczne. Jako jedyni wprowadziliśmy Ubezpieczenia Szpitalne Pełna Opieka, w których oferujemy bardzo duży zakres wraz z koordynacją opieki nad pacjentem. Jest osoba, która zajmuje się danym pacjentem, by nie był on zagubiony w systemie. Do tego jest też poszpitalna rehabilitacja. Jest też coś czego nie ma w Polsce, to pomoc nagła doraźna. Taka oferta jest efektem pandemii. Zobaczyliśmy, że Polacy potrzebują czegoś więcej niż tylko dostępu do lekarza, ale chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, kiedy wydarzy się coś nagłego i bardziej skomplikowanego.

Agnieszka Grotek: Co sektor prywatny oferuje w ramach profilaktyki zdrowotnej i jak do niej zachęca?

Anna Rulkiewicz: Generalnie Polacy słabo działają w zakresie profilaktyki zdrowotnej. A ona jest bardzo ważna, bo wydłuża nam życie w zdrowiu i zmniejsza koszty leczenia. Trzeba budować świadomość społeczną, że zawczasu trzeba dbać o zdrowie właśnie poprzez badania profilaktyczne, szczepienia, badania okresowe, by w razie czego szybko wyłapać problem i jemu zaradzić. W sektorze prywatnym działań profilaktycznych jest więcej niż w publicznym. Pracodawcy wykupując ubezpieczenia prywatne swoim pracownikom, od razu koncentrują się na programach profilaktycznych, chorobach zawodowych i cywilizacyjnych. Ale generalnie profilaktyka jest w naszym społeczeństwie problemem. Zmienić nastawienie Polaków do badań profilaktycznych można poprzez budowanie świadomości.

