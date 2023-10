Polacy nie płacą... rachunków za telefon! Gigantyczny dług

Jak informuje BIG InfoMonitor, choć w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadłużenie względem telekomów spadło o 61 mln zł i wyniosło na koniec września br. 1,45 mld zł, to przybyło 21 tys. 587 niesolidnych płatników. Ze statystyk zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że w sumie użytkowników sieci komórkowych dopisanych przez operatorów do bazy dłużników jest niemal 326 tys.; średnio na osobę przypada 4 tys. 449 zł zadłużenia.

Jak zauważa prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, zazwyczaj na początku jesieni przybywa więcej dłużników telekomunikacyjnych niż w innych okresach roku. "Pojawiają się bowiem m.in. wpisy długów z okresu wiosenno-letniego, w tym wysokie rachunki przywożone z zagranicznych urlopów. Najwyższy wzrost liczby telekomunikacyjnych dłużników, ponad 5,6 tys. osób, odnotowaliśmy między sierpniem a wrześniem" - przekazał Grzelczak.

Przypomniał, że warunkiem zgłoszenia konsumenta do rejestru BIG jest przeterminowanie płatności o co najmniej 30 dni na minimum 200 zł.

Kto jest najbardziej zadłużony?

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że wśród dłużników telekomów przeważają mężczyźni (53 proc.), osoby między 25. a 44. rokiem życia (41 proc.). Grupa niepłacących rachunków w wieku 25-34 lata to 63 tys. 851 osób, a między 35. a 44. rokiem - 71 tys. 131 dłużników. Wśród najmłodszych, czyli między 18–24-latków, zaległości ma 17 tys. 599 osób. 28 tys. 408 dłużników jest w wieku 65 plus.

Na czele województw z największą liczbą dłużników telekomunikacyjnych uplasował się Śląsk (48 tys. 762 osób), do Mazowsza należy jednak najwyższa kwota zaległości – ponad 232 mln zł. Średnia najwyższa zaległość również przypada na woj. mazowieckie – 5 tys. 526 zł; dalej jest Małopolska, gdzie na mieszkańca przypada ponad 5 tys. zł zaległości względem operatorów komórkowych.

BIG InfoMonitor przypomina, że do rejestru dłużników można trafić za opóźnione płatności wobec jednego wierzyciela wynoszące co najmniej 200 zł, gdy stroną umowy jest konsument i co najmniej 500 zł, jeśli klientem jest firma. Zanim jednak wierzyciel zgłosi dłużnika na listę, 30 dni wcześniej ma obowiązek wysłać do niego ostrzegawcze wezwanie do zapłaty.

QUIZ SUPERBIZNES. 10 pytań z ekonomii. Nawet dziecko powinno to wiedzieć Pytanie 1 z 10 Co to jest pieniądz? towar usługa środek płatniczy Dalej