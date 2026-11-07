Niemal 9 na 10 klientów kupuje produkty z gazetek

Wyniki badania są jednoznaczne. Promocje kuszą Polaków, a gazetki handlowe nadal są jednym z najskuteczniejszych sposobów przyciągania klientów do sklepów. Aż 17,8 proc. respondentów przyznaje, że zawsze podczas zakupów wybiera produkty promowane w gazetkach. Kolejne 70,5 proc. robi to od czasu do czasu. Łącznie daje to ponad 88 proc. konsumentów.

Dlaczego tak chętnie zaglądamy do gazetek? Dla wielu osób to sposób na zaplanowanie zakupów i ograniczenie codziennych wydatków. Klienci sprawdzają ceny, porównują oferty i wybierają produkty, które można kupić taniej.

– Dla konsumentów, którzy zawsze sięgają po promowane produkty, przeglądanie listy promocji jest częścią strategii zakupowej mającej na celu zaoszczędzenie na codziennych wydatkach – zauważa Beata Komosa-Trzaska z Hybrid Europe, konsultantka raportu.

Sklepy wiedzą, jak skusić klientów

Gazetki to nie tylko zbiór przecenionych produktów. To również ważne narzędzie marketingowe, które realnie wpływa na sprzedaż. Jak wskazują dane Hiper-Com Poland, umieszczenie informacji o promocji w gazetce wiąże się ze wzrostem zainteresowania danym towarem. Szczególnie dobrze działa to w przypadku produktów pierwszej potrzeby.

– Gazetki – zarówno papierowe, jak i elektroniczne – nadal są głównym nośnikiem informacji o cenach promocyjnych – podkreśla Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że klienci kupują nie tylko dlatego, że wcześniej zaplanowali zakupy. Dużą rolę odgrywa również reklama impulsowa. Wystarczy atrakcyjna cena lub dobrze wyeksponowana oferta, by konsument zdecydował się na zakup, którego wcześniej wcale nie planował.

W jakich sklepach promocje działają najlepiej?

Badanie pokazuje również różnice między poszczególnymi formatami sklepów. Najwięcej klientów, którzy zawsze wybierają produkty z gazetek promocyjnych, jest w supermarketach. Taką odpowiedź wskazało 21,2 proc. badanych robiących tam zakupy. W sklepach convenience odsetek ten wynosi 17,6 proc., w dyskontach 17,5 proc., a w hipermarketach 15,6 proc.

W badaniu UCE Research, Hybrid Europe i Hiper-Com Poland wzięło udział ponad 8 tys. konsumentów regularnie korzystających z gazetek i robiących zakupy w różnych sieciach handlowych. Wyniki pokazują, że mimo rozwoju zakupów internetowych i aplikacji mobilnych tradycyjne gazetki wciąż skutecznie wpływają na nasze portfele.

Złoty Laur 2026 - Osobowość roku - Andrzej Poczobut