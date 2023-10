Polacy odcięci od pieniędzy! Te banki zapowiadają przerwy na weekend

Przerwa techniczna 14-15 października w Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank

Santander Bank Polska zapowiedział, że ze względu na prace techniczne z sobotę 14 października od 23:00 do niedzieli 15 października do godziny 5:30 nie będą działać przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Bluecash), bankowość internetowa, aplikacja mobilna, Blik, Kanto Santander, jak i płatności w sklepach internetowych za pośrednictwem Przelew24. Działać będą karty, bankomaty i wpłaty.

Z kolei w Santander Consumer Bank od soboty 14 października godziny 19:00 do 15 października godziny 3:00 niedostępna będzie aplikacja mobilna oraz bankowość internetowa.

Przerwa techniczna w Pekao SA

Bank Pekao SA będzie prowadził w weekend prace informatyczne. Tym samym od 14 października (sobota) od godziny 6:00 do 15 października (niedziela) do godziny 2:00 klienci nie będą mogli składać dyspozycji i zleceń w serwisie Peo24Makler, aplikacji PeoPay, oraz platformie eTrader Pekao.

mBank wstrzymuje część usług na czas prac technicznych

Prace techniczne w mBanku będą trwać w sobotę 14 października od godziny 6:45 do godziny 14:00, przez ten czas zablokowany będzie dostęp do eMaklera i mobilnych aplikacji maklerskich.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

Od soboty 14 października (godzina 6:00) do niedzieli 15 października (do godziny 14:00) niedostępny ma być moduł Makler w Moim ING. Ponadto w poniedziałek 16 października od północy do 3:00 mogą wystąpić problemy z realizowaniem wypłat i wpłat w bankomatach i wpłatomatach ING/Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mają być realizowane w trybie offline.

Prace modernizacyjne w Banku Pocztowym, spodziewana przerwa techniczna

W Banku Pocztowym w niedzielę 15 października mają trwać prace modernizacyjne. Tym samym od godziny 3:00 do 7:00 oraz od godziny 8:00 do 14:00 ma być brak możliwości pobrania danych karty w bankowości elektronicznej (kodu CVC2) i brak możliwości zamawiania karty wirtualnej w trybie online. Z kolei od 3:00 do 8:00 wstrzymana ma być możliwość wykonywania transakcji 3Dsecure, które wymagają uwierzytelniania przez podanie kodu wysyłanego SMS-em (nie dotyczy transakcji, które wymagają uwierzytelnienia 3Dsecure w bankowości elektronicznej). Od 4:00 do 8:00 ma wystąpić brak możliwości przyłączenia kart do portfeli cyfrowych XIAOMI PAY/FIT BIT/GARMIN PAY/APPLE PAY/GOOGLE PAY.

Ponadto w poniedziałek 16 października od północy do 3:00 mogą wystąpić krótkotrwałe problemy w wykonywaniu transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, włączając transakcje mobilne realizowane portfelami cyfrowymi.

