Bankowość mobilna wygrywa z tradycyjną

Jeszcze niedawno wyjście z domu bez portfela wydawało się ryzykowne. Dziś dla milionów Polaków to już norma. Wystarczy smartfon, by zapłacić za zakupy, kupić bilet autobusowy, opłacić parking czy sprawdzić stan konta.

Najnowsze badanie Santander Consumer Banku pokazuje, że cyfrowa rewolucja na dobre zadomowiła się w naszych kieszeniach.

Telefon zamiast portfela

Aż 57 proc. Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, ponieważ wszystkie potrzebne funkcje przejął smartfon. Telefon pozwala dziś nie tylko płacić zbliżeniowo, ale także przechowywać karty, bilety czy dokumenty.

Najbardziej przekonani do takiego rozwiązania są młodzi. Bez portfela wychodzi 64 proc. osób w wieku 18–29 lat oraz aż 66 proc. trzydziestolatków. To właśnie oni najchętniej korzystają z możliwości, jakie daje nowoczesna bankowość mobilna.

Aplikacja bankowa ułatwia życie

Polacy coraz częściej korzystają z aplikacji bankowych wybierając je jako osobiste centrum zarządzania finansami. Z badania wynika, że 81 proc. respondentów uważa, iż aplikacja mobilna pomaga kontrolować wydatki i oszczędza czas.

Tylko 17 proc. ankietowanych nie podziela tej opinii. Największymi zwolennikami bankowości mobilnej są osoby, które dobrze oceniają swoją sytuację finansową. W tej grupie aż 86 proc. badanych uważa aplikacje za realne ułatwienie codziennego życia.

Nie tylko przelewy i płatności

Dzisiejsze aplikacje bankowe oferują znacznie więcej niż tylko dostęp do konta. Ponad połowa respondentów korzysta za ich pośrednictwem z dodatkowych usług.

Najczęściej chodzi o opłacanie parkingów, kupowanie biletów komunikacji miejskiej czy zawieranie ubezpieczeń. Takie rozwiązania szczególnie przypadły do gustu trzydziestolatkom. W tej grupie korzysta z nich aż 64 proc. badanych.

Seniorzy też wchodzą do cyfrowego świata

Choć bankowość mobilna kojarzy się głównie z młodymi ludźmi, coraz częściej przekonują się do niej także starsi Polacy.

Badanie pokazuje, że niemal połowa osób po 60. roku życia deklaruje, że smartfon skutecznie zastępuje im tradycyjny portfel. To dowód na to, że cyfrowe płatności przestają być domeną młodszych pokoleń i stają się codziennością niezależnie od wieku.

Gotówka odchodzi do lamusa?

Eksperci nie mają wątpliwości, że smartfony zmieniają sposób, w jaki zarządzamy pieniędzmi. Coraz więcej spraw załatwiamy kilkoma kliknięciami na ekranie telefonu, a tradycyjny portfel powoli traci swoją pozycję.

Choć gotówka i plastikowe karty jeszcze długo pozostaną w użyciu, trend jest wyraźny. Dla milionów Polaków telefon stał się już nie tylko narzędziem do komunikacji, ale także bankiem, portfelem i osobistym asystentem finansowym w jednym.

POLACY UZALEŻNIENI OD SMARTFONÓW. WSZYSCY LUBIĄ DOPAMINĘ! LUDZIE CHODZĄ JAK ZOMBIE! - KOMENTERY