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Polacy w światowej elicie AI
To wynik, który może zaskakiwać. Według raportu Global Outsourcing AI Readiness Index 2026, Polska zajęła 4. miejsce na świecie pod względem wiedzy pracowników o sztucznej inteligencji.
Lepsze okazały się jedynie Indie, Brazylia i Filipiny. Co ważne, w całej Europie Środkowo-Wschodniej nikt nie może się z nami równać. Polska zdobyła w tej kategorii aż 70 punktów na 100, zostawiając daleko za sobą m.in. Węgry.
To oznacza, że polscy pracownicy coraz lepiej rozumieją nowe technologie, potrafią korzystać z narzędzi AI i są gotowi do pracy w nowoczesnych branżach.
Mamy talenty, których zazdroszczą inni
Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w edukacji. Polska zajęła 5. miejsce na świecie w kategorii rozwoju talentów AI.
Eksperci zwracają uwagę, że uczelnie, kursy i programy szkoleniowe coraz skuteczniej przygotowują specjalistów do pracy z nowoczesnymi technologiami.
Przed nami znalazły się jedynie Malezja, Indie, Czechy i Indonezja. To pokazuje, że Polska buduje silne zaplecze ekspertów, którzy w przyszłości mogą napędzać rozwój gospodarki.
Firmy nie wykorzystują potencjału
Choć pracownicy błyszczą, przedsiębiorstwa mają sporo do nadrobienia.
W kategorii wdrażania sztucznej inteligencji w biznesie Polska zdobyła jedynie 48 punktów. To aż o 22 punkty mniej niż wynik osiągnięty przez samych pracowników.
Krótko mówiąc, Polacy są gotowi na AI, ale wiele firm nadal nie wykorzystuje możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja.
To odwrotna sytuacja niż w Czechach, gdzie przedsiębiorstwa szybciej wdrażają nowe rozwiązania niż przeciętni pracownicy.
W rankingu wyprzedzamy większość świata
W ogólnym zestawieniu Polska zajęła 11. miejsce spośród 25 najważniejszych krajów outsourcingowych świata, zdobywając 61,2 punktu na 100.
To wynik dający mocną pozycję na globalnym rynku usług biznesowych i technologicznych. Co ciekawe, nad znajdującą się za nami Indonezją mamy przewagę zaledwie 0,15 punktu.
Eksperci podkreślają, że przyszłość może należeć do krajów, które połączą wysokie kompetencje pracowników z szybkim wdrażaniem AI w firmach. Polska ma już pierwszy z tych elementów.
Teraz czas, by biznes nadrobił zaległości.
AI jeszcze nie podbiła wszystkich Polaków
Najsłabiej wypadliśmy w kategorii wykorzystania sztucznej inteligencji przez zwykłych obywateli. Polska zdobyła tutaj 57 punktów, co dało dopiero 14. miejsce w rankingu.
Oznacza to, że choć pracownicy i specjaliści dobrze znają AI, przeciętni konsumenci korzystają z niej rzadziej niż mieszkańcy niektórych innych krajów regionu.
Zdaniem analityków sztuczna inteligencja przestała być w Polsce technologiczną ciekawostką. Coraz więcej osób uczy się jej wykorzystywać, a światowe rankingi pokazują, że mamy ku temu naprawdę solidne podstawy.