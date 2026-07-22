Polacy potęgą AI. Wyprzedzamy większość świata, ale firmy nie nadążają

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-22 16:54

Polacy coraz lepiej radzą sobie ze sztuczną inteligencją. Najnowszy światowy ranking pokazuje, że pod względem wiedzy o AI nasi pracownicy są już w ścisłej światowej czołówce. Wyprzedzamy większość krajów Europy i wiele gospodarczych potęg. Jest jednak haczyk – firmy wciąż nie wykorzystują potencjału swoich pracowników.

Robotyczna dłoń wskazuje na świecący symbol procesora z napisem AI. O sukcesie Polaków w branży przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: tungnguyen0905/ Pixabay.com

Polacy w światowej elicie AI

To wynik, który może zaskakiwać. Według raportu Global Outsourcing AI Readiness Index 2026, Polska zajęła 4. miejsce na świecie pod względem wiedzy pracowników o sztucznej inteligencji.

Lepsze okazały się jedynie Indie, Brazylia i Filipiny. Co ważne, w całej Europie Środkowo-Wschodniej nikt nie może się z nami równać. Polska zdobyła w tej kategorii aż 70 punktów na 100, zostawiając daleko za sobą m.in. Węgry.

To oznacza, że polscy pracownicy coraz lepiej rozumieją nowe technologie, potrafią korzystać z narzędzi AI i są gotowi do pracy w nowoczesnych branżach.

Mamy talenty, których zazdroszczą inni

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w edukacji. Polska zajęła 5. miejsce na świecie w kategorii rozwoju talentów AI.

Eksperci zwracają uwagę, że uczelnie, kursy i programy szkoleniowe coraz skuteczniej przygotowują specjalistów do pracy z nowoczesnymi technologiami.

Przed nami znalazły się jedynie Malezja, Indie, Czechy i Indonezja. To pokazuje, że Polska buduje silne zaplecze ekspertów, którzy w przyszłości mogą napędzać rozwój gospodarki.

Firmy nie wykorzystują potencjału

Choć pracownicy błyszczą, przedsiębiorstwa mają sporo do nadrobienia.

W kategorii wdrażania sztucznej inteligencji w biznesie Polska zdobyła jedynie 48 punktów. To aż o 22 punkty mniej niż wynik osiągnięty przez samych pracowników.

Krótko mówiąc, Polacy są gotowi na AI, ale wiele firm nadal nie wykorzystuje możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja.

To odwrotna sytuacja niż w Czechach, gdzie przedsiębiorstwa szybciej wdrażają nowe rozwiązania niż przeciętni pracownicy.

W rankingu wyprzedzamy większość świata

W ogólnym zestawieniu Polska zajęła 11. miejsce spośród 25 najważniejszych krajów outsourcingowych świata, zdobywając 61,2 punktu na 100.

To wynik dający mocną pozycję na globalnym rynku usług biznesowych i technologicznych. Co ciekawe, nad znajdującą się za nami Indonezją mamy przewagę zaledwie 0,15 punktu.

Eksperci podkreślają, że przyszłość może należeć do krajów, które połączą wysokie kompetencje pracowników z szybkim wdrażaniem AI w firmach. Polska ma już pierwszy z tych elementów.

Teraz czas, by biznes nadrobił zaległości.

AI jeszcze nie podbiła wszystkich Polaków

Najsłabiej wypadliśmy w kategorii wykorzystania sztucznej inteligencji przez zwykłych obywateli. Polska zdobyła tutaj 57 punktów, co dało dopiero 14. miejsce w rankingu.

Oznacza to, że choć pracownicy i specjaliści dobrze znają AI, przeciętni konsumenci korzystają z niej rzadziej niż mieszkańcy niektórych innych krajów regionu.

Zdaniem analityków sztuczna inteligencja przestała być w Polsce technologiczną ciekawostką. Coraz więcej osób uczy się jej wykorzystywać, a światowe rankingi pokazują, że mamy ku temu naprawdę solidne podstawy.

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