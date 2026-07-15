Polacy chcą ograniczyć pensje lekarzy

Temat zarobków lekarzy od lat budzi ogromne emocje. Jedni wskazują na wieloletnią naukę, odpowiedzialność i wakaty, inni zwracają uwagę na rekordowe kontrakty niektórych specjalistów. Teraz głos zabrali Polacy.

Według sondażu IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”, aż 77,4 proc. respondentów uważa, że rząd powinien wprowadzić maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia.

Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 56,3 proc. ankietowanych, którzy odpowiedzieli „zdecydowanie tak”, oraz 21,1 proc. wskazujących odpowiedź „raczej tak”.

Poparcie ponad politycznymi podziałami

Wyniki badania pokazują, że kwestia lekarskich zarobków łączy wyborców niemal wszystkich ugrupowań.

Wśród sympatyków obecnej koalicji rządzącej pomysł ograniczenia wynagrodzeń popiera aż 82,7 proc. badanych. Przeciwnych jest jedynie 9,6 proc.

Także po stronie opozycji większość respondentów jest za zmianami. W grupie wyborców PiS, Konfederacji, Razem i KKP poparcie dla limitów wynagrodzeń deklaruje 73,2 proc. ankietowanych.

To pokazuje, że temat budzi ogromne emocje niezależnie od politycznych sympatii.

Na wsiach są „za”, wielkie miasta bardziej sceptyczne

Największe poparcie dla ograniczenia zarobków lekarzy odnotowano na terenach wiejskich. Tam aż 85 proc. respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem limitów.

Podobne nastroje panują w mniejszych miastach. W miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkańców pomysł popiera 79 proc. badanych.

Inaczej wygląda sytuacja w największych aglomeracjach. W miastach powyżej 250 tys. mieszkańców poparcie dla ograniczeń spada do 68 proc. Jednocześnie właśnie tam znajduje się największa grupa zdecydowanych przeciwników takich zmian.

Skąd takie emocje?

Dyskusja o wynagrodzeniach lekarzy regularnie wraca do debaty publicznej. W ostatnich latach media wielokrotnie informowały o kontraktach sięgających kilkudziesięciu, a nawet ponad stu tysięcy złotych miesięcznie w publicznych szpitalach.

Z drugiej strony środowisko medyczne przypomina, że wysokie wynagrodzenia często wynikają z ogromnej liczby przepracowanych godzin, dyżurów oraz wieloletniego kształcenia.

Sondaż pokazuje jednak, że duża część społeczeństwa oczekuje większej kontroli nad wydatkami publicznej ochrony zdrowia.

Czy rząd zdecyduje się na taki krok?

Na razie nie ma konkretnych planów wprowadzenia odgórnych limitów wynagrodzeń lekarzy w publicznej służbie zdrowia. Wyniki badania mogą jednak stać się paliwem do kolejnej gorącej dyskusji o finansowaniu ochrony zdrowia i sposobie wydawania pieniędzy podatników.

Zdaniem analityków Polacy mają w tej sprawie bardzo wyraźne zdanie. Aż trzy czwarte badanych uważa, że czas postawić granice dla zarobków lekarzy finansowanych z publicznych pieniędzy.

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