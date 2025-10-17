Masło i cukier to hity promocyjne: Masło Ekstra Polskie Mlekovita (4+2 gratis) i cukier biały (5+5 gratis) znikają z półek, co świadczy o ich popularności przedświątecznej.

Mleko UHT w promocji "3+3 gratis" to opłacalny zakup - 2,25 zł/litr na zapas, korzystając z promocji na długoterminowe produkty.

Promocje na słodycze idealne na prezenty: Czekoladki Merci (14,99 zł/szt. przy zakupie 2) i produkty Kinder (2+1 gratis) to okazja do wcześniejszego skompletowania mikołajkowych paczek.

W gratisowej promocji kupimy też znicze czy kosmetyki.

Masło i cukier – duet w promocji

Najnowsza promocyjna oferta Biedronki wywołała prawdziwy zakupowy zryw. Wśród najchętniej wybieranych produktów króluje Masło Ekstra Polskie Mlekovita 200 g w akcji „4 + 2 gratis”. Limit dzienny to 6 sztuk (maks. 2 gratis) na kartę Moja Biedronka. Z kartą lub aplikacją, możemy też skorzystać z promocji na cukier biały 1 kg po 1,99 zł przy zakupie trzech sztuk. Ale to nie wszystko. Biedronka kusi też akcją "5+5 gratis" na ten produkt. Limit dzienny tej promocji to 10 kg na kartę Moja Biedronka

Tańsze mleko – siła gratisów w promocjach Biedronki

Kolejnym hitem stało się mleko UHT 3,2% Mlekovita 1,1 l w promocji „3 + 3 gratis”. W przeliczeniu na litr wychodzi 2,25 zł, co skutecznie przyciąga uwagę kupujących. Wielu klientów decyduje się od razu na cały karton, by wykorzystać pełną zniżkę i mieć zapas nawet do grudniowych wypieków.

Choć obowiązuje limit 12 sztuk na kartę „Moja Biedronka”, to w wielu koszykach można znaleźć maksymalną ilość. Sieć doskonale zna siłę gratisów – produkty o długim terminie przydatności sprzedają się dzięki nim szybciej niż po zwykłej obniżce.

Czekoladki w roli mikołajkowego prezentu

W sekcji słodyczy też nie brakuje powodów do radości. Czekoladki Merci 250 g kosztują 14,99 zł przy zakupie dwóch opakowań, a wszystkie produkty Kinder objęte są ofertą „2 + 1 gratis”. Dla wielu to idealny moment, by skompletować mikołajkowe paczki lub zapasy na świąteczne spotkania.

