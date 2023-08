Polacy ruszyli po 300 zł na dziecko. Złożono wnioski o 300 zł dla ponad 3 mln uczniów

800 plus z podpisem prezydenta Dudy. Kiedy ruszą wypłaty nowego 500 plus

300 na wyprawkę szkolną

W ramach programu "Dobry Start" rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup dziecku np. artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Tego rodzaju wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. 300 zł na wyprawkę szkolną wypłaca się na wniosek. Właśnie takie wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Okazuje się, że Polacy chętnie korzystają z tego programu, z którego to można kupić szkolną wyprawkę. - Od 1 lipca, od kiedy można ubiegać się o 300 zł wyprawki szkolnej z programu "Dobry Start", złożono wnioski dla ponad 3 mln 300 tys. dzieci – przekazała w poniedziałek w TVP Info szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. I dodała, że świadczenie dla ponad 2,4 mln dzieci już wypłacono.

Przypominamy, że wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia oraz aplikacji mZUS.

