Polacy stanowczo o piwie zero. Nie chcą drakońskich ograniczeń i zrównania z alkoholem

Badanie SW Research: stosunek Polaków do piwa bezalkoholowego

Sondaż zrealizowany przez pracownię SW Research na zamówienie ZPPP Browary Polskie przeprowadzono w dniach 18-19 sierpnia 2026 roku. Ankieterzy wykorzystali metodę CAWI, przepytując reprezentatywną grupę 809 dorosłych obywateli. Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że rezultaty badania doskonale obrazują rynkowe nastawienie konsumentów do kwestii obrotu i działań marketingowych związanych z wariantami pozbawionymi procentów.

Zwolennicy radykalnych kroków stanowią wyraźną mniejszość w społeczeństwie. Zaledwie 14 proc. przepytanych osób poparłoby całkowity zakaz sprzedaży piwa bezalkoholowego, podczas gdy tylko 28 proc. ankietowanych akceptuje zrównanie tego napoju w świetle prawa z tradycyjnymi wyrobami spirytusowymi.

Zupełnie inaczej wyglądają statystyki po drugiej stronie barykady. Aż 71 proc. uczestników badania kategorycznie odrzuca wizję wycofania ze sklepów piwa w wersji zero, a 57 proc. respondentów opowiada się za utrzymaniem dotychczasowej wolności w zakresie emitowania reklam tego typu produktów.

Uczestnicy badania dostrzegają ponadto istotną rolę wariantów bez procentów w codziennym życiu. Wynik na poziomie 61,5 proc. dowodzi, że Polacy traktują tego typu napoje jako doskonałą alternatywę dla klasycznego piwa, a 52,3 proc. ankietowanych uznaje je za skuteczny środek pomagający w redukcji spożycia napojów wyskokowych.

Bartłomiej Morzycki krytykuje pomysł zrównania piwa zero z alkoholem

Dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie nie kryje obaw wobec rozważanych zmian legislacyjnych. Cytowany przez PAP Bartłomiej Morzycki uważa, że nakładanie na produkty pozbawione alkoholu identycznych obostrzeń prawnych stoi w rażącej sprzeczności z fundamentalnymi założeniami prozdrowotnymi państwa.

- Piwo 0,0% daje konsumentowi możliwość zachowania smaku i społecznego rytuału przy jednoczesnej rezygnacji z alkoholu. Zakazywanie reklamy produktu, który może zastępować alkohol, zamiast wspierania jego wyboru, byłoby działaniem przeciwskutecznym z punktu widzenia celów polityki zdrowotnej państwa. Tym bardziej, że sami Polacy zdecydowanie opowiadają się za pozostawieniem piw bezalkoholowych w legalnej przestrzeni reklamy i sprzedaży - tłumaczy.

Wzrost sprzedaży piwa bezalkoholowego w 2026 roku

Preferencje rodaków wyraźnie przesuwają się w stronę bezpieczniejszych trunków. Na dzisiejszym rynku to właśnie segment piw o zawartości 0.0 proc. alkoholu notuje systematyczne wzrosty. W pierwszym półroczu 2026 roku sprzedaż w tej kategorii podskoczyła o imponujące 16,2 proc. w zestawieniu z tym samym okresem minionego roku, co brutalnie zderza się z 11,2-procentowym tąpnięciem w sektorze tradycyjnych piw z procentami.

Sonda Czy piwa bezalkoholowe powinny być reklamowane w mediach? Tak Nie Trudno powiedzieć

Trendy NoLo i Better for You. Dlaczego wybieramy opcje bez procentów

Rosnące zainteresowanie kategoriami zerowymi idealnie wpisuje się w globalne zjawiska konsumenckie, takie jak NoLo czy Better for You. Klienci sklepów coraz odważniej modyfikują swoje nawyki żywieniowe w trosce o organizm, świadomie odrzucając mocne trunki na rzecz ich bezalkoholowych odpowiedników.

- Państwo powinno tworzyć warunki sprzyjające wyborowi produktów bez alkoholu, a nie stawiać przed nimi kolejne bariery

Podsumowując tę kwestię, szef Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego wyraźnie zaznacza, że wprowadzenie drastycznych ograniczeń w komunikacji marketingowej może trwale zablokować rozwój tego prozdrowotnego segmentu na krajowym rynku.