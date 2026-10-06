Oficjalne ogłoszenie budowy drugiego portu wojennego Niemiec nad Morzem Północnym.

Lokalizacja to Emden, na terenie Rysumer Nacken.

Inwestycja warta miliardy euro, ma być gotowa na początku lat 30.

Cel: zwiększenie elastyczności i sprawności operacyjnej niemieckiej marynarki.

Decyzja budzi entuzjazm biznesu i lokalnych władz, ale i protesty ekologów.

Niemcy budują drugi port wojenny

Jest już oficjalna decyzja. Nowy port wojenny w Niemczech powstanie w Emden. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius ogłosił, że miliardowa inwestycja ma zwiększyć możliwości operacyjne marynarki. Baza wojskowa w Emden ma być gotowa na początku lat 30. i dać nawet 2 tys. miejsc pracy.W poniedziałek, 5 października 2026 roku, minister obrony Niemiec Boris Pistorius, wraz z premierem Dolnej Saksonii Olafem Liesem, podpisał list intencyjny w sprawie budowy nowej bazy wojskowej. Portal dw.com informuje, że powstanie ona w Emden, mieście w północno-zachodnich Niemczech. To będzie drugi, obok Wilhelmshaven, port wojenny naszych zachodnich sąsiadów nad Morzem Północnym.

Minister Pistorius mówił o inwestycji wartej miliardy euro. W dłuższej perspektywie może tam powstać nawet 2 tysiące miejsc pracy dla żołnierzy. Za wyborem Emden przemawiały przede wszystkim dwa argumenty: dostępność dużych terenów oraz świetne połączenie z Atlantykiem.

Dlaczego Niemcy potrzebują drugiej bazy?

Chodzi o strategię i elastyczność. Obecnie niemiecka marynarka wojenna jest, jak przyznał sam minister Pistorius, najmniejsza w historii Bundeswehry, a jednocześnie ma do wykonania największy zakres zadań. Dlatego musi rosnąć.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius podkreślił, że marynarka wojenna potrzebuje – obok Wilhelmshaven – drugiej bazy nad Morzem Północnym, aby być bardziej elastyczna i sprawniejsza operacyjnie.

W sytuacji kryzysowej trudniej będzie przewidzieć nasze działania, a nasze możliwości operacyjne wzrosną. O to właśnie chodzi – powiedział Boris Pistorius.

Nowy port ma sprawić, że siły morskie Niemiec będą mniej przewidywalne dla potencjalnego przeciwnika i będą mogły sprawniej reagować na zagrożenia. Co ciekawe, Emden już kiedyś było miastem marynarki – baza funkcjonowała tam do 1997 roku. Teraz historia zatacza koło.

Szanse dla regionu kontra protesty ekologów

Decyzja o budowie portu wywołała skrajne emocje. Z jednej strony lokalne władze i biznes zacierają ręce. Premier Dolnej Saksonii Olaf Lies podkreślał, że Emden ma silną tradycję morską, a burmistrz miasta Tim Kruithoff nazwał decyzję „wyjątkową szansą dla miasta, jego portu, rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego całego regionu”.

Sprawa ma jednak drugie dno. Planowana baza wojskowa w Emden ma powstać na obszarze Rysumer Nacken, co budzi sprzeciw organizacji ekologicznych, które nazywają ten teren „perłą natury”. Obszar ten, dotychczas przeznaczony pod cywilną rozbudowę portu, jest według ekologów z organizacji NABU domem dla rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Byłoby hańbą poświęcić taką perłę natury interesom przemysłowym – powiedziała Elke Dirks, przewodnicząca lokalnego oddziału NABU.

Dw. com wskazuje, że podczas ogłoszenia decyzji protestowała niewielka grupa mieszkańców. Obawiają się oni nie tylko zniszczenia przyrody, ale też militaryzacji regionu. Nowa baza będzie wymagała terenu o powierzchni nawet 450 hektarów, co odpowiada wielkości około 630 boisk piłkarskich. To pokazuje skalę inwestycji i tłumaczy, dlaczego budzi ona tak duże kontrowersje.

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