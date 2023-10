Polacy stracą prawie 3000 zł z pensji! Pieniądze trafią do ZUS

Składki ZUS 2024 wzrosną do ok. 2-2,8 tys. zł

Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym wyniesie ona 4676,40 zł, a składki ZUS na rok 2024 – 1594,19 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). W roku 2023 składki wynoszą 1418,48 zł. Oznacza to wzrost o 175,70 zł miesięcznie.

- Składki ZUS co roku rosną i stanowią istotne obciążenie dla przedsiębiorców. W 2024 r. składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym wyniesie co najmniej 381,78 zł. Oznacza to, że te dwie grupy przedsiębiorców zapłacą łącznie minimum 1975,97 zł składek ZUS miesięcznie. Rocznie to obciążenie nie będzie więc niższe niż 23 711,64 zł. Warto zaznaczyć, że takie daniny zapłacą nawet te firmy, które w 2024 r. będą miały kłopoty, tj. osiągną niski dochód albo wręcz będą miały stratę - wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w inFakcie.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym, wysokość składki zdrowotnej poznają dopiero w styczniu 2024 r. Podstawa składki dla tej grupy podatników ustalana jest bowiem od przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału. Przyjmując jego prognozowaną wartość na poziomie 7400 zł, składki dla ryczałtowców wynosiłyby w zależności od przychodu rocznego:

do 60 tys. – 399,60 zł miesięcznie;

pomiędzy 60 tys. a 300 tys. – 666 zł miesięcznie;

powyżej 300 tys. – 1198,80 zł miesięcznie.

Sumując te prognozowane kwoty ze składkami dużego ZUS widzimy, że łączne obciążenie wyniesie pomiędzy ok. 2 tys. zł a 2,8 tys. zł. W mojej ocenie skutki ciągłego wzrostu składek ZUS odczujemy w cenach. Nie jest to oczywiście jedyna składowa wpływająca na ich wysokość, ale bardzo ważna. Pamiętajmy, że w 2021 roku składki ZUS z potrąceniem części składki zdrowotnej z podatku wynosiły około 1139 zł i taki realny koszt ponosił przedsiębiorca na dużym ZUS. W 2024 roku będzie to minimum blisko 2000 zł. Skok jest więc ogromny, a trzeba pamiętać, że wysokość składki zdrowotnej dla podatników na skali i podatku liniowym jest nieograniczona i rośnie razem z ich dochodami.

Pieniądze to nie wszystko - Jadwiga Emilewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.