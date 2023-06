Polacy stracili 24 tys. zł ze swoich pensji! To rekord, tak źle jeszcze nie było

Rata kredytu 2 proc. niższa od stawek najmu? Tylko w tych miastach to się opłaci

W 2022 roku kwota składek na fundusze wzrosła o ponad 53 mld zł i wyniosła ponad 410 mld zł. To znacznie więcej, niż zapłaciliśmy w postaci podatku VAT i PIT – niespełna 300 mld zł – w ubiegłym roku – pisze”Rz”. Statystyczny Polak wydał 24 tys. zł – na składki emerytalne, opiekę zdrowotną z Narodowego Funduszu Zdrowia czy zasiłki macierzyńskie i rodzicielskie dla młodego pokolenia. Pieniądze poszły też częściowo na 13. i 14. emeryturę, dopłaty od państwa do pracowniczych planów kapitałowych czy budowę żłobków w Polsce.

Fundusze, na które płacą sami pracownicy i przedsiębiorcy (bez NFZ), pochłonęły ok. 18,9 tys. zł rocznie – wynika z szacunków „Rzeczpospolitej” na podstawie informacji o wykonaniu budżetu za 2022 r. i z NFZ. W postaci składki zdrowotnej każdy pracujący lub pobierający emeryturę wpłacił do kasy państwa średnio 4,9 tys. zł.

Składki zapłacili też rolnicy

Do budżetu państwa składają się nie tylko pracownicy i przedsiębiorcy. 1,5 mld zł dorzucili rolnicy w postaci składki emerytalno-rentowej do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponad 24,5 mln osób (pracownicy, przedsiębiorcy, rolnicy oraz emeryci i renciści) zapłaciło zaś ok. 222 mld zł składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rekordowe zwroty podatku PIT

W ubiegłym roku Polacy zapłacili o 5 mld zł podatku dochodowego mniej niż w 2021 r. W tym samym czasie o ponad 53 mld zł wzrosła wartość składek, które obciążają płace, dochody przedsiębiorców oraz świadczenia emerytów i rencistów. Z informacji resortu finansów wynika, że zwroty podatku PIT wyniosły 24 mld zł.

