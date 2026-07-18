Polacy uciekają od parawanów. Te miejsca robią furorę w wakacje

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-18 13:00

Morze zatłoczone, górskie szlaki pełne turystów, a ceny w popularnych kurortach przyprawiają o zawrót głowy? Coraz więcej Polaków mówi „dość” i wybiera mniej oczywiste kierunki. Zainteresowanie takimi miejscami wzrosło aż o 35 proc. w ciągu dwóch lat. Uzdrowiska, zamki, termy, puszcze i malownicze zalewy przeżywają prawdziwe oblężenie.

Ceglany zamek z dwiema wieżami pod błękitnym niebem. O nowych wakacyjnych hitach Polaków przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Autostopowicz / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Polacy odkrywają nowe wakacyjne hity

Przez lata wakacyjny wybór był prosty: Bałtyk, Mazury albo góry. Teraz coraz więcej osób szuka spokoju, natury i atrakcji z dala od tłumów. Jak wynika z analizy portalu Travelist.pl, zainteresowanie mniej znanymi kierunkami wzrosło o ponad jedną trzecią.

Eksperci zauważają, że nie są to już miejsca wybierane „awaryjnie”, gdy zabraknie noclegów nad morzem. Dla wielu osób to świadomy wybór.

Coraz częściej turyści szukają bliskości natury, historycznych miejsc, term czy spokojniejszych tras rowerowych – wskazuje Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.

Nałęczów. Wakacje na zwolnionych obrotach

To jedno z największych zaskoczeń ostatnich sezonów. Nałęczów przyciąga nie tylko kuracjuszy, ale także rodziny i osoby szukające odpoczynku od miejskiego zgiełku.

Spacer po Parku Zdrojowym, zwiedzanie Pałacu Małachowskich, muzea Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego oraz malownicze lessowe wąwozy sprawiają, że trudno się tu nudzić.

Nocleg dla pary można znaleźć już od około 310 zł za dobę.

Busko-Zdrój wraca do łask

Jeszcze niedawno kojarzony głównie z leczeniem i rehabilitacją. Dziś Busko-Zdrój przeżywa drugą młodość.

Turyści chwalą park zdrojowy, tężnie, deptak oraz nowoczesną strefę wypoczynkową z atrakcjami dla całych rodzin. W okolicy można też odpocząć nad wodą lub wybrać się na wycieczkę rowerową.

Białowieża. Tu królują żubry

Jeśli ktoś marzy o prawdziwym kontakcie z naturą, Białowieża pozostaje jednym z najciekawszych miejsc w Polsce.

Spacer po Puszczy Białowieskiej, obserwacja żubrów i rowerowe wycieczki po jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy przyciągają coraz więcej turystów.

Właśnie Białowieża należy do miejsc, które notują jeden z największych wzrostów zainteresowania.

Zamek zamiast hotelu nad morzem

W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje niczym w bajce. Tutejszy zamek otoczony jest ogromnym parkiem i Borami Dolnośląskimi.

Goście mogą zwiedzać zabytkowe wnętrza, jeździć konno, spacerować po lesie albo wybrać się na spływ kajakowy.

To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć historię z aktywnym wypoczynkiem.

Jura zamiast Tatr

Kroczyce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej stają się coraz popularniejszą alternatywą dla zatłoczonych górskich kurortów.

Wapienne skały, punkty widokowe, jaskinie i szlaki przyciągają miłośników pieszych wycieczek. Co ważne, jest to także jeden z najtańszych kierunków w zestawieniu.

Pobyt dla rodziny można znaleźć już od około 400 zł za dobę.

Termy lepsze niż kapryśna pogoda

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także Uniejów. Jednym z powodów są gorące źródła i termy działające niezależnie od pogody.

Gdy nad morzem wieje i pada, tutaj można korzystać z basenów termalnych, saun oraz stref wellness. Do tego dochodzi średniowieczny zamek i malownicze bulwary nad Wartą.

Warmia pokazuje swoje drugie oblicze

Lidzbark Warmiński udowadnia, że północ Polski to nie tylko Mazury. Turyści odwiedzają gotycki zamek biskupów warmińskich, korzystają z tras rowerowych Green Velo i relaksują się w Termach Warmińskich.

To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć historię, aktywność i wypoczynek.

Polacy szukają spokoju

Eksperci nie mają wątpliwości. Wakacyjne trendy wyraźnie się zmieniają. Coraz więcej osób wybiera miejsca mniej zatłoczone, oferujące kontakt z naturą, historią i lokalnymi atrakcjami.

Zamiast walki o miejsce na plaży i korków na górskich szlakach, wielu turystów stawia dziś na żubry w Białowieży, termy w Uniejowie czy spacer po uzdrowiskowym Nałęczowie.

I wygląda na to, że ten trend dopiero się rozkręca.

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