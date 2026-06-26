Zysk ważny, ale nie najważniejszy

Przez lata banki przekonywały klientów, że najlepszym sposobem na pomnażanie oszczędności są lokaty terminowe. Dziś jednak Polacy patrzą na nie znacznie ostrożniej.

Badanie platformy Raisin pokazuje, że choć niemal połowa respondentów wskazuje oprocentowanie jako najważniejszy czynnik przy wyborze lokaty, to równie istotny jest szybki dostęp do pieniędzy.

Aż 49,5 proc. ankietowanych przyznaje, że możliwość wypłacenia środków w dowolnym momencie jest dla nich kluczowa. Dla wielu osób ważniejsze jest także poczucie bezpieczeństwa niż kilka dodatkowych złotych zysku.

Dodatkowe odsetki nie robią wrażenia

Okazuje się, że niewielka premia za dłuższe oszczędzanie nie przekonuje większości Polaków.

Zaledwie 18,6 proc. badanych deklaruje, że dodatkowe 0,5 punktu procentowego oprocentowania mogłoby skłonić ich do wyboru konkretnej lokaty.

Innymi słowy – większość woli mieć pieniądze pod ręką niż liczyć na nieco wyższy zysk za kilka czy kilkanaście miesięcy.

Inflacja zostawiła po sobie ślad

Eksperci nie mają wątpliwości. Takie podejście jest efektem doświadczeń z ostatnich lat, gdy ceny rosły w błyskawicznym tempie.

Według najnowszych danych inflacja ponownie przyspiesza. W kwietniu ceny były o 3,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Jeszcze w lutym wskaźnik ten wynosił 2,1 proc.

Wielu Polaków pamięta, jak szybko topniała wartość oszczędności podczas okresu wysokiej inflacji. Nic więc dziwnego, że dziś chcą zachować pełną kontrolę nad swoimi pieniędzmi.

Najchętniej lokujemy oszczędności na kilka miesięcy

Badanie pokazuje wyraźnie, że długie lokaty nie cieszą się popularnością.

Ponad połowa respondentów nie zdecydowałaby się zamrozić pieniędzy na dłużej niż sześć miesięcy, jeśli wcześniejsze zerwanie lokaty oznaczałoby utratę odsetek.

Największa grupa badanych wybiera okres od trzech do sześciu miesięcy. Z kolei tylko 13,9 proc. deklaruje gotowość ulokowania pieniędzy na ponad rok.

Polacy chcą mieć plan awaryjny

Zdaniem ekspertów za takimi decyzjami stoi przede wszystkim potrzeba bezpieczeństwa.

Nieprzewidziane wydatki, rosnące rachunki czy niepewna sytuacja gospodarcza sprawiają, że oszczędzający nie chcą blokować pieniędzy na długo.

– Po doświadczeniach ostatnich lat Polacy są bardziej wyczuleni i koncentrują się na zachowaniu kontroli nad pieniędzmi. Oszczędności mają zapewniać bezpieczeństwo i szybki dostęp do środków – podkreślają eksperci.

Banki będą musiały przekonać klientów

Specjaliści zwracają uwagę, że jeśli banki chcą zachęcić klientów do długoterminowych lokat, muszą zaoferować coś więcej niż symbolicznie wyższe oprocentowanie.

Polacy coraz dokładniej analizują warunki umów, limity wpłat i możliwość wcześniejszego wycofania pieniędzy. Liczy się nie tylko wysokość zysku, ale również elastyczność.

Zdaniem analityków po doświadczeniach ostatnich lat, wielu oszczędzających nie zamierza już bez zastanowienia zamrażać swoich pieniędzy na długie miesiące.

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