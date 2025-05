Inwestycje w bezpieczeństwo cywilne – poparcie społeczne

Sondaż IBRiS na zlecenie PAP zbadał poparcie Polaków dla rosnących inwestycji w obronność. Aż 73,5 proc. respondentów ( 41,6 proc. "zdecydowanie" i 31,9 proc. "raczej") zgadza się, że powinno się przeprowadzać w sektorze cywilnym inwestycje zapewniające większą odporność w czasie konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (np. budowa schronów, gromadzenie zapasów żywności i kluczowych materiałów), nawet jeśli może to doprowadzić do podniesienia cen określonych towarów i usług. Przeciwnego zdania jest 20,3 proc. ankietowanych (13,7 proc. "raczej się nie zgadza" i 6,6 proc. "zdecydowanie się nie zgadza"). Jak wskazuje IBRiS, odsetek osób niezdecydowanych spadł w ciągu ostatnich dwóch lat z 14,6 proc. do 6,2 proc.

Wydatki na wojsko kosztem programów społecznych – podzielone opinie

W kwestii przeznaczenia większych środków na wojsko i obronność, nawet kosztem innych ważnych obszarów, takich jak programy społeczne czy opieka medyczna, 50,6 proc. badanych wyraziło poparcie (22,1 proc. "zdecydowanie" i 28,5 proc. "raczej") dla tego typu polityki. Przeciwnych było 41,8 proc. (25,2 proc. "raczej" a 16,6 proc. "zdecydowanie"), a 7,6 proc. nie miało zdania. To pokazuje, że społeczeństwo jest podzielone w tej kwestii, a decyzje polityczne w tym zakresie powinny być podejmowane z dużą rozwagą.

Co Polacy są gotowi poświęcić dla obrony kraju?

Na pytanie, co badani byliby w stanie poświęcić na rzecz obrony Polski, 42,8 proc. wskazało środki pieniężne, co oznacza spadek o 3,5 pkt proc. względem zeszłego roku. Ponadto 16,2 proc. badanych zadeklarowało gotowość do poświęcenia własnego zdrowia (wzrost o 9,7 pkt proc.), a 14,0 proc. życia (spadek o 11,9 pkt proc.). 2,3 proc. byłoby gotowych poświęcić własne życie i życie bliskich (wzrost o 1,3 pkt proc.). 16,3 proc. odpowiedziało, że nie poświęciłoby nic, a 7,8 proc. nie potrafiło odpowiedzieć konkretnie na to pytanie (wzrost o 2,3 pkt proc.).

Metodologia badania: Jak informuje IBRiS, badanie zostało przeprowadzone w dniu 22 kwietnia 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1068 dorosłych Polaków, metodą CATI. Badanie porównawcze przeprowadzono w dniach 19-20 maja 2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków, metodą CATI (wywiadów telefonicznych).

