Polacy zadłużyli się na rekordową kwotę! To robi wrażenie

W październiku Polacy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe na prawie 10 miliardów zł. Na taki wynik największy wpływ miał rządowy program "Bezpieczny kredyt 2 proc.". W październiku udzielono 24 tysiące kredytów mieszkaniowych, z czego 60 proc. to były właśnie kredyty z rządowego programu. W ramach "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", Polacy w październiku pożyczyli prawie 6 miliardów złotych. Przeciętny kredyt mieszkaniowy w tym miesiącu został zaciągnięty na 402 tysiące złotych.

Wielkie zainteresowanie programem "Bezpieczny kredyt 2 proc."

Do 23 listopada banki udzieliły 40,8 tys. kredytów mieszkaniowych w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 proc." Łączna wartość kredytów udzielonych w ramach programy to ok. 16,55 mld zł. Liczba złożonych wniosków w ramach programu wyniosła przeszło 39,3 tys. – powiedziała kilka dni temu na konferencji prasowej wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. Dodała też , że średnia wartość kredytu udzielonego w ramach programu wynosi 405 tys. zł. – podaje rmf24.pl.

Obecnie wykorzystanie budżetu wynosi 745 mln zł, podczas gdy cały budżet to jest 941 mln zł. Budżet programu może zostać wyczerpany, jednak w tym roku nie ma limitów, więc decyzja o wstrzymaniu udzielania kredytów w ramach programu może zostać podjęta na początku przyszłego roku - powiedziała wiceprezes ZBP.

